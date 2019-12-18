Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili - Son Dakika

Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili

7 saat önce

İstanbul'da okul kantini ve çevresinde asitli ve gazlı içecek satışı yapılması, velilerin tepkisini çekti.

Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili, System.String[]

İstanbul'da okul kantini ve çevresinde asitli ve gazlı içecek satışı yapılması, velilerin tepkisini çekti. Veliler asitli içeceklerin çocuklar için zararlı olduğunu ve okullarda satılmaması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da veliler okul kantinlerinde ve okul çevresinde asitli ve gazlı içeceklerin satışı konusunda tepkili. Çocuk sahibi anne babalar, asitli içeceklerin çocukların sağlığına zararlı olduğunu belirtti. Ayıca veliler okul kantinlerinde ve çevresinde asitli içecek satışı yapılmaması gerektiğini, onun yerine süt veya ayran gibi içeceklerin satışının doğru olacağını da dile getirdi.

Okul kantinlerinde asitli ve gazlı içecek satışı hakkında konuşan bir vatandaş, "iki çocuk babasıyım. Okul kantinleri ve çevresinde asitli içeceklerin satılmasına karşıyım. Okul idaresinin bu konulara daha duyarlı olmasını istiyorum. Madem bizim geleceğimiz çocuklar, çocukları en iyi şekilde beslememiz gerekmez mi? Biz anne baba olarak gerekli incelikleri gösteriyoruz. Ben genelde eve asitli içecek almam. Öğretmenler ve kantin görevlilerinden de ben bunu isterim. Bunda en büyük rolü bence okul idaresi oynamalı. Yetkililerin bunu denetlemelerinin daha sık yapmalarını istiyorum" dedi.

Çocuğunu okuldan alan bir anne, "Mümkün olduğunca ben ve veli arkadaşlar çocuklarımıza içmemeleri konusunda tembihte bulunuyoruz. Süt ayran gibi daha sağlıklı şeyler içirmeye gayret ediyoruz" dedi.

Başka bir vatandaş ise, "Bunların yasaklanması lazım. Gelişmiş Avrupa ülkelerinde böyle bir şey var mı? Bu böyle olmaz. Geçenler de de iki çocuk öldü haberlerde de görüyoruz. Kaç kişinin daha canı yanacak" diye konuştu.

Asitli içeceklerin çocuklara zararlı oluğunu belirten vatandaş, "Benim görüşüm ayran veya süt satılsa daha iyi olur. Meyve suyu da o kadar iyi değil. En sağlıklısı sütle ayran olabilir" şeklinde konuştu.

(İHA)

İstanbul, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadınlar, Kaz Dağları'ndaki altın madeni kazısına Las Tesis eylemiyle tepki gösterdi
Ellerinin hamuruyla istanbul trafiğine meydan okuyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı

Son Dakika Haberleri
17:16 1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi düzenlenecek - Son Dakika
17:15 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:15 Ankara'da ilkokul inşaatı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
17:14 Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı - Son Dakika
17:10 FHGC'den Vali Kaldırım'a ziyaret - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veliler okul kantini ve çevresinde asitli içecek satışına tepkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]