Son Dakika Haberleri: Veliler okula gelemeyince, müdür velilerin ayağına gitti
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Veliler okula gelemeyince, müdür velilerin ayağına gitti

2 saat önce

Isparta'da köyden mahalleye taşımalı eğitim yapılan okulun müdürü Adnan Çelik, veli toplantısına gelemeyecek aileler için köyde toplantı düzenledi.

Veliler okula gelemeyince, müdür velilerin ayağına gitti, System.String[]

Isparta'da köyden mahalleye taşımalı eğitim yapılan okulun müdürü Adnan Çelik, veli toplantısına gelemeyecek aileler için köyde toplantı düzenledi.


Isparta'da Kayı Köyü'nden Mehmet Tönge Mahallesi'ndeki Mehmet Köse İlkokulu'na taşımalı eğitim yapılıyor. Okul Müdürü Adnan Çelik, veli toplantısına gelemeyen velileri düşerek köyde veli toplantısı düzenledi. Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Çelik, "Okulumuza öğrenci gönderen ancak gerek mesafenin uzaklığı, gerekse iş yoğunluğu nedeniyle toplantılarımıza katılamayan Kayı köyümüzde velilerimizle bir araya geldik. Çok verimli geçen toplantımızda velilerimizin talep ve önerilerini aldık ve taleplerimizi iletip gerekli bilgilendirmede bulunduk. Velilerimizin ziyaretimizden duydukları memnuniyet ve bunun bir ilk olduğunu ifade etmeleri de Kayı köyümüze gelerek bu buluşmayı gerçekleştirmekle ne kadar isabetli bir karar aldığımızı görmüş olduk. Misafirperverlik mükemmel. Her dönem bir kez de olsa bir araya gelelim dedik" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Okul Müdürü, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:40 Kaynak: İHA
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