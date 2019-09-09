Veliler sigara paralarını okula bağışladı

Ailelerden okula anlamlı destek

'Bugün Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın' projesi büyük ilgi gördü

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci: "Topladığımız gelir ile okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri açmak"

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkan Mustafa Baki Babaoğlu: "Beceri ve tasarım atölyelerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte"

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında veliler, bugün tütün mamülü almak yerine hazırlanan kumbaralara eğitim adına bağışta bulundu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2019-2020 yeni eğitim öğretim yılı öncesi hem farkındalık oluşturmak hem de velileri kötü alışkanlıklarından uzak tutmak için hazırlanan "Bugün Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" projesi büyük ilgi gördü. Veliler bugün sigara almak yerine ücretlerini, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki bakkal, market, büfe, tütün mamulleri satan yerler ve okullara konulan ve üzerinde "Bugün Ateşin Sigaranı Değil Eğitim Meşalesini Yaksın" yazan kumbaralara atarak okullara bağışta bulundu. Bu uygulamadan memnun kalan veliler, projeyi hayata geçirenlere teşekkür ettiler.

"Topladığımız gelir ile okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri açmak"

Yapılan proje hakkında bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, projelerinin üç farklı amacı olduğunu anlatarak "Birincisi velilerle okul arasındaki iletişi arttırmak. İkincisi velilerimiz bir gün dahi olsa sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak. Üçüncüsü topladığımız gelir ile okullarımıza beceri ve tasarım atölyeleri açmak" dedi.

"Beceri ve tasarım atölyelerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarımız tüm hızıyla sürmekte"

Projenin Osmaneli İlkokulu'ndaki tanıtım programına katılan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yeterlikleri ve Kalite Geliştirme Daire Başkan Mustafa Baki Babaoğlu, bakanlıklarının beceri ve tasarım atölyelerinin yaygınlaştırılması için çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Babaoğlu "Bugün Osmaneli'nde böyle güzel bir projenin gerçekleştiğini duyduk. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ilk gününü bu güzel projeyi yapan okulda açalım istedik. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak elimizden gelen desteği göstereceğiz. Bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Projenin hazırlanmasın emeği katkısı olan herkesi kutluyorum"

Son olarak konuşan Osmaneli Kaymakam Naif Yavuz ise, "Bugün bu projeyle okullarımızda sigaranın zararları konusunda bir farkındalık oluşmasını temenni ediyorum. Bu sayede eğitim öğretim faaliyetlerinde bir nebze de olsa maddi olanaklar sağlanacağına inanıyorum. Burada ben projenin hazırlanmasın emeği katkısı olan herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın geleceği için sigarayı bırakmak gerekiyor"

Bunun, yararlı bir çalışma olduğunu vurgulayan veliler ise, "Çocuklarımızın geleceği için sigarayı bırakmak gerekiyor. Onların eğitimi için bu çok önemli. Küçük de olsa bir yardımımız olmuştur, inşallah belki bu vesileyle sigarayı bırakırız" diye konuştular.

Konuşmaların ardından okula çocuklarını getiren velilerde bu projeye yardımda bulundu. Program, protokolün okuldaki öğretmenlerle sohbet etmeleri, okuldaki sınıfları ve kütüphaneyi gezmeleriyle son buldu.