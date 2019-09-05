Veliler sigaraya harcayacakları parayla okula destek oluyor

Osmaneli ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin velileri, sigaraya harcayacakları parayı tasarım ve beceri atölyesi kurulması için bağışlıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün "Sigarayı bırak, eğitim meşalesini yak" adlı etkinliğine çocuklarının da desteğiyle katılan veliler, bağışta bulundu.

Velilerin, sigaraya harcamak yerine bağışladığı paralarla okullarda tasarım ve beceri atölyeleri kurulması amaçlanıyor.

Osmaneli Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin üç amacının olduğunu söyledi.

İlk hedeflerinin, veli-okul ilişkisinin artırılması olduğunu belirten Ekinci, "İkinci gayemiz, bir gün de olsa velilerimizin sigarayı bırakmalarına yardımcı olmak, üçüncü amacımız da elde ettiğimiz gelirlerle okullarımızda beceri ve tasarım atölyeleri açmak." dedi.

Velilerden İsa Daş da projeyi gönülden desteklediğini ifade etti.

Bunun, yararlı bir çalışma olduğunu vurgulayan Daş, "Çocuklarımızın geleceği için sigarayı bırakmak gerekiyor. Onların eğitimi için bu çok önemli. Küçük de olsa bir yardımım oldu, inşallah sigarayı bırakırım." diye konuştu.