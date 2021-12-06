Veliler "Siz Bu Kitabı Okudunuz mu?" projesi kapsamında çocuklarıyla eser okuyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesindeki ortaokulda "Siz Bu Kitabı Okudunuz mu?" projesiyle öğretmenler, her gün okul çıkışında iki evi ziyaret ederek öğrenci ve velilerle eser okuyor.

Okul kütüphanesinden seçilen eserlerin 3 haftalığına velilere verildiği projede, ailelerini kitap okurken gören çocukların da okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.

Projenin uygulandığı Yeşilçiftlik Ortaokulu öğretmenleri, okunan kitapların yorumlanması ve aile içi iletişimin güçlenmesi için her gün iki öğrencinin ailesiyle bir araya geliyor.

"Amacımız öncelikle var olan okuma alışkanlıklarının düzenli hale gelmesi"

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, Vali Gökmen Çiçek'in talimatıyla eğitim seferberliği başlattıklarını söyledi.

Okul ziyaretleri yaptıklarını belirten Demirbilek, "Aynı zamanda veli ziyaretlerimiz oluyor. Aynı zamanda bir koçluk sistemine geçtik burada. Koçluk sisteminde öğrencileri birebir takip ediyoruz. Yeni sistemde çocukların okuduklarını anlamalarını artırmak için çeşitli projeler de yapıyoruz." dedi.

Okulun "Siz Bu Kitabı Okudunuz mu?" projesini hayata geçirdiğini dile getiren Demirbilek şunları söyledi:

"Proje kapsamında velilere kütüphaneden seçtikleri kitapları okumalarını öneriyoruz. Velilere 3 hafta süre veriyoruz. Bu süre içerisinde velilerin de çocuklarının eğitimine katkı sunmasını, okul hayatlarında onlara destek olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Eğitim üç ayaklı bir süreç. Bu süreçte en önemli gördüğümüz şey veli, öğrenci ve öğretmen. Velileri dahil etmediğimiz zaman kesinlikle eğitimde başarı yakalama şansınız yok."

"Velilere yönelik bir okuma projesi"

Okul Müdürü Mustafa Bozkurt da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülmesinin okul-aile iş birliğinin gerçekleşmesiyle mümkün olduğuna inandıklarını belirtti.

Okul yönetimi ve öğretmenler olarak aileleri tüm eğitim - öğretim faaliyetlerinde iş birliğine davet ettiklerini vurgulayan Bozkurt şöyle konuştu:

"İş birliği içerisinde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Projenin çıkış noktası bu. Proje velilere yönelik bir okuma projesi. Amacımız öncelikle var olan okuma alışkanlıklarının düzenli hale gelmesi. Okuma kültürü oluşturmak. Öğrencilerin ailelerinden olumlu yönde etkilenmelerini sağlamak ve kitap okumayı hayatın bir rutini haline getirmek. Gönüllülük esaslı bir proje. 40 veliyle başladık. Önümüzdeki süreçte tüm öğrenci velilerini bu projeye dahil edeceğiz. Öğrenci velileri projeden dolayı çok mutlular."

Türkçe öğretmeni Ali Karakaşlı ise "Okuma projelerinde en büyük sıkıntı ailelerin bu projenin içine katılmasında yaşadığı güçlüklerdi. Bu güçlükleri düşünerek velileri bu projeye katmayı düşündük. Sağ olsun onlar da ilgiyle karşıladılar ve projeye katıldılar. Projeye başladıktan sonra öğrenciler ailelerini örnek aldıkları için evde okuma kültürü oluştuğu için bize çok olumlu dönütler verdiler. Öğrenciler bu projeden sonra okumayı bir kültür haline getirdiler. Proje devam edecek." diye konuştu.

"Ailemi kitap okurken görmek çok olumlu yönde etkiliyor beni"

Projeye dahil olan velilerden Özcan Satılmış, "Ödevleri bittikten sonra çocuklarla beraber kitap okuyoruz. Bu sayede bir araya geliyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Çocuklar da severek kitap okuyor bizimle." dedi.

Anne Tuğba Satılmış da "Çocuklarımla birlikte kitap okuyoruz. Verimli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Bilgi alışverişi yapıyoruz. Bazen kitapları değişerek okuyoruz. Çok mutluyuz bu projeden." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Mehmet Eymen Satılmış ise "Ailemin bu projeye katılmasından çok mutluyum. Ailemi kitap okurken görmek çok olumlu yönde etkiliyor beni. Öğretmenlerime teşekkür ediyorum bu projeyi bize sundukları için." diye konuştu.