Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu - Son Dakika

Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu

Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı.

Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu

80 dakikalık ilk oturum sonrası okula alınmayan veliler kapıya hücum etti

Çocuklarıyla görüşemeyen veliler sosyal mesafeyi hiçe sayarken polis öğrencilerin yanına kimseyi yaklaştırmadı

Okul bahçesine çekilen şeride kadar yaklaşan çocukların gıda ve su ihtiyaçlarını polis ekipleri giderdi

Öğrencilere sınav öncesi Covid-19 bilgilendirmesi yapıldı

BURSA - Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik liselere geçiş sınavının ilk oturumu sonrası okula alınmayan veliler kapıya hücum etti. Polis, sosyal mesafeyi hiçe sayan velileri öğrencilerin yanına yaklaştırmadı. Çocukların gıda ve su ihtiyaçlarını polis ekipleri giderdi. Sınava son dakika yetişen öğrenciler maraton koşan atletleri aratmadı. Sınav öncesi öğrencilere Covid 19 pandemisi sebebiyle imtihan sırasında alınması gereken tedbirler anlatıldı.

Bursa'da yaklaşık 50 bin öğrenci, yeni tip korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavda ter döktü. Sosyal mesafeye göre salonlara alınan öğrencilerin heyecanlı olduğu görülürken; dışarıda beklerken sosyal mesafeye uymayan veliler ise polis ekipleri tarafından uyarıldı. Bazı veliler okul kapısının önünde çocuklarını beklerken Kur'an ı Kerim okudu.

Türkiye'de bu yıl 62 aylık olarak ilkokula başlayan öğrencilerinde katılımıyla yapılan Liselere Geçiş Sistemi sınavlarında yoğunluk yaşandı. Bu yıl ilk kez bu öğrencilerde dikkate alınarak okullardaki kontenjan sayısında düzenleme yapıldı.

Bursa'da korona virüs pandemisi sebebiyle sınava evlerinde online eğitim ile hazırlanan binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinde velileriyle birlikte yollara düştü.

Sınava son saniye gelen öğrencilerin koşa koşa içeriye girmeleri maraton koşan atletleri aratmadı. Kapının kapanmasına saniyeler kala gelen öğrenciler polis ekiplerinin de yardımıyla sınava girecekleri salonlara yönlendirildi.

Ateş kontrolleri yapılan Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun şekilde içeriye girdi. Öğrencilerin dışarıdan getirdikleri maskeler çıkartılarak yeni maske dağıtıldı. Ellerini dezenfekte eden öğrencilere siperlik de verildikten sonra sınıflara geçişi sağlandı.

" Şampiyon sakin ol iyi çalıştım"

Oğluyla birlikte hazırlık sürecinde sürekli birlikte koşturduğunu belirten Anne Kevser Güngör'ün sınav öncesi ve sınav sırasında uyulacak talimatları ezbere anlatması diğer velileri şaşırttı. Kevser Güngör "Çocuğumla birlikte bende sürekli çalıştım. Gece gündüz, dershane, okul hep birlikte koşturduk. Sınava giriş saatlerini bile ezberledim ilk oturum 75 dakika 45 dakika ara ikinci oturum 80 dakika. Soru başına 2 dakika düşüyor İlk oturum sözel ikinci oturum sayısal. Sürekli takip ettik basından açıklamalardan. Çocuğum çalıştı eminim başaracak. Tabi bu süreç sıkıntılı bir süreç ama çalışan çocuk yapar. Okul olsa daha kolay olurdu dedi ama bu şekilde de iyi çalıştığına eminim. Zaten yolda gelirken stres yapınca şampiyon sakin ol iyi çalıştım diyerek o beni teselli etti. " dedi.

Ayrıca polis ekipleri okul dışında bekleyen velileri sürekli sosyal mesafe kurallarına ve maske takma konularında uyarılarda bulundu.

Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir okulda 80 dakikalık sözel ilk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler 45 dakika mola verdi. Bu sırada çocukları için evlerinde pasta börek yapıp mola arasında öğrencilere vermeyi hedefleyen veliler okul bahçesine alınmayınca çılgına döndü. Okul kapısına hücum eden veliler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayınca polis ekipleri okulun kapılarını kapamak zorunda kaldı. Çocuklarını göremeyen bazı veliler isyan ederken okulun bahçesine şerit çeken görevliler sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya soktukları çocukların yeme ve su ihtiyaçlarını tek tek polis ekipleriyle birlikte giderdi. Çocukların zaman zaman velilerine gidin uzaklaşın uyarısında bulunmaları dikkat çekti.

Öğrencilere Covid 19 açıklaması

Saat 09: 30 da başlayan sınav öncesi öğrencilerin okula geldikleri maskeler çıkartılıp yenileri ve ayrıca sınav sırasında takmaları için siperlik verildi. Sınavın başlamasına dakikalar kala salon görevlisi sınava girecek çocukları covid 19 tedbirleri konusunda şu şekilde bilgilendirdi;"Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan öğrencilerimiz lütfen bildiriniz. Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Sınav binası içinde ve bahçesinde sosyal mesafe en az 1 metre kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı salonda binada ve bahçede maskenizi çıkarmayınız. İstemeniz halinde sınav başladıktan sonra maskelerinizi çıkararak sınava devam edebilirsiniz. Maskeniz nemlenir değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon görevlisini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız. Size yeni maske verilecektir. Maskelerinizi çıkarırken lastikleri kullanınız maskelerin dış yüzeyine ellemeyiniz. El antiseptiği kullanınız. Elinizle yüzünüze dokunmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz".

Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu

Koronavirüs, Bursa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 12:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Veliler sosyal mesafeden sınıfta kaldı...Son dakika yetişen çocuklar ise böyle koştu - Son Dakika

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