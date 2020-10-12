Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi - Son Dakika

Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi

12.10.2020 14:12

- Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi Aileler önce eczanenin ardından okulunun yolunu tuttu Edirne'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının korona virüs salgınına ve gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığını güçlendirmek...

- Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi

Aileler önce eczanenin ardından okulunun yolunu tuttu

EDİRNE - Edirne'de yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının korona virüs salgınına ve gribal enfeksiyonlara karşı bağışıklığını güçlendirmek isteyen ailelerin gıda takviyeleri ile vitaminlere sarılmasıyla, Eczacılar Odası'ndan 'sahte ürün' uyarısı geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından, 2.3.4 ve 8'inci sınıflar ile birlikte 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı.

Aileler önce eczanenin ardından okulunun yolunu tuttu

39.Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Fahri Uygar Güler, okulların açılması ve bugünde yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın başlamasıyla birlikte, çocuklarının bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen ailelerin destekleyici ürünleri talep etmeye başladığını söyledi.

Dikkat, sahte ürün tehlikesi var

İnternet sitelerin de ve zincir marketlerde de bu ürünlerin piyasadaki fiyatının altında satıldığına dikkat çeken Başkan Ecz. Güler, ürünlerin eczacı danışmanlığında eczanelerden alınması gerektiğini önemle belirterek, bazı internet sitelerinde ve zincir marketler de satılan ürünlerin birçoğunda sahte ürün tehlikesi olduğunu öne sürdü.

İhtiyaç halinde tüketilmesi gerek

Korona virüs salgınıyla birlikte gıda takviyeleri ile vitamin ürünlerinde geçen yıla oranla artış yaşandığının altını çizen Güler, bu ürünlerin ilaç etkileşimli olduğunu ifade ederek, eczacı danışmanlığında ve ihtiyaç halinde tüketilmesi gerektiği çağrısında bulundu.

Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi
Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi

Koronavirüs, İnternet, Edirne, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Veliler talepleri patlattı, Eczacılar Odası'ndan kritik uyarı geldi - Son Dakika

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