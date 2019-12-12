VELİLER TEDİRGİN... KANTİNCİLER ODASI BAŞKANI: ÖĞRENCİLER DIŞARIDAN ALIYOR - Son Dakika
Son Dakika Güncel VELİLER TEDİRGİN... KANTİNCİLER ODASI BAŞKANI: ÖĞRENCİLER DIŞARIDAN ALIYOR - Son Dakika

VELİLER TEDİRGİN... KANTİNCİLER ODASI BAŞKANI: ÖĞRENCİLER DIŞARIDAN ALIYOR

6 saat önce

açıklamalarda bulunan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, şunları söyledi: "Bizim yaptığımız araştırma neticesinde; bu ürünün kantinde satılmadığı, dışarıdan geldiği, okulda kamera da var kantinde, öğrencinin kantine uğramadığı aşikar. Kantincinin beyanı da ortada.

VELİLER TEDİRGİN... KANTİNCİLER ODASI BAŞKANI: ÖĞRENCİLER DIŞARIDAN ALIYOR, System.String[]
açıklamalarda bulunan İstanbul Kantinciler Esnaf Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, şunları söyledi:

"Bizim yaptığımız araştırma neticesinde; bu ürünün kantinde satılmadığı, dışarıdan geldiği, okulda kamera da var kantinde, öğrencinin kantine uğramadığı aşikar. Kantincinin beyanı da ortada. Dışarıdan, gelmiş, dışarıdan kaynaklanan bir olay. Okul kapıları açık olduğu sürece bu ürünleri dışarıdan, bakkaldan, marketten alabilirler. Şu anda soruşturma aşamasında. Ben kantincimizin o ürünü satmadığına inanıyorum. Kendisinin beyanatı da var, dün akşam basın açıklaması da yaptılar. Avukatı da şu anda devrede. Önemli olan bu olayların yaşanmaması, tedbir alınması. Tedbiri almak isteyen sadece kantinlerle ilgili değil, okul çevreleriyle ilgili bir seferberlik ilan edilmesi gerekir. Aynı ürünü öğrenciler dışarıda rahatlıkla çantasına koyup gelebiliyorlar."

"OKUL KAPILARI AÇIK OLDUĞU SÜRECE BU VAKALAR YAŞANIR, FATURASI DA KANTİNCİYE ÇIKAR"

"Bu ürünleri satmak mümkün değil. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu genelge doğrultusunda bu ürünleri satmıyoruz." diyen Osmanoğlu, " Genellikle anında üretim, tüketim mantığıyla kendimiz üretip, kendimiz satıyoruz. Kantin denetimleri genellikle okulun belirlediği bir komisyon var 15 günde bir bu komisyon yapıyor. Ayda bir kez de Tarım Bakanlığı denetime gelir. Ayrıca Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir kişi ayda bir defa kantinleri denetliyorlar. Şimdiye kadar yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz vaka görülmemiştir. Şimdiye kadar bir olumsuz vaka yaşanmadı daha doğrusu. Ben diyorum ki 'okul kapılarını kapatın'. Okul kapıları açık olduğu sürece bu vakalar yaşanır, faturası da kantinciye çıkar" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Okula gelen öğrencilerden detaylar

-Velilerle röportaj

-Öğrenci röportajı

-Kantinden görüntüler

-Öğrencilerin alışveriş yapması

-Osmanoğlu ile röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Nilhan Osmanoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:42 Kaynak: DHA
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ŞU AN BURADASINIZ: VELİLER TEDİRGİN... KANTİNCİLER ODASI BAŞKANI: ÖĞRENCİLER DIŞARIDAN ALIYOR - Son Dakika
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