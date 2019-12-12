Veliler ve öğrenciler aynı sahnede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Veliler ve öğrenciler aynı sahnede - Son Dakika

Veliler ve öğrenciler aynı sahnede

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurslarının öğrenci ve velilerinin sahnelediği 'Kadın Sığınağı' prömiyeri, Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.

Veliler ve öğrenciler aynı sahnede, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi'nin destek eğitim kurslarının öğrenci ve velilerinin sahnelediği 'Kadın Sığınağı' prömiyeri, Belediye Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi.


Muratpaşa Belediyesi'nin Ermenek, Kızıltoprak ve Memurevleri mahallelerinde bulunan destek eğitim kurs merkezi velileri ve öğrencileri Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı 'Kadın Sığınağı' isimli tiyatro oyununu sahneledi. Yönetmenliğini Murat Erke'nin yaptığı rejide Ayşe Kural, ışık ve seste Can Eldeniz ve Mehmet Ali Eröksüz'ün yer aldığı oyunun prömiyerine ilgi yoğundu. Erkek egemen toplumun birbirinden farklı katmanlarından, töre baskısının hüküm sürdüğü yörelerden sığınma evine gelmiş 11 kadının hikayesinin anlatıldığı oyunda velilerin ve destek eğitim kurs merkezi öğrencilerinin performansı beğeni topladı. - ANTALYA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu
Nijer'de askeri üsse saldırı: 73 ölü Lüks rezidanstaki bir dairede bavulun içerisinde kadın cesedi bulundu Yılmaz Vural: Fenerbahçe'de çalışma umutlarımı kaybetmiş değilim

Son Dakika Haberleri
17:40 Yeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı - Son Dakika
17:39 Spor yeni malatyasporlu sakıb ve acquah beşiktaş maçına odaklandık - Son Dakika
17:39 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün - Son Dakika
17:37 Safranbolu'da "Gelecek Okuyan Çocuklarla Şekillenecek" projesi - Son Dakika
17:35 Başkan Akın çalışmaları inceledi - Son Dakika
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Son Dakika
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 17:45:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veliler ve öğrenciler aynı sahnede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]