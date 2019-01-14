Son Dakika Haberleri: Veliler ve Öğrenciler Bilgilendirildi

Veliler ve Öğrenciler Bilgilendirildi

1 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tarafından özel bir AVM' de açılan stantta, öğrenci ve velilik bursluluk ve okula kabul sınavı hakkında bilgilendirildi.

Veliler ve Öğrenciler Bilgilendirildi, System.String[]
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları tarafından özel bir AVM' de açılan stantta, öğrenci ve velilik bursluluk ve okula kabul sınavı hakkında bilgilendirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Mehmet Zafer Babacan ve beraberindeki öğretmenler tarafından açılan stantlarda bursluluk sınavıyla ilgili veliler bilgilendirilirken sınava girmek isteyen öğrencilerin de kayıtları yapıldı. İlerleyen günlerde yapılacak olan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okullarına kabul sınavıyla ilgili de öğrencilerin kayıtları yapıldı. Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kayıt stantlarında ayrıca anaokulu öğretmenleri tarafından çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Oluşturulan oyun masalarında çocuklar doyasıya eğlenirken yüz boyama etkinliği eğlenceli görüntüler ortaya çıktı. Balon şişirme standına yoğun ilgi gösteren çocuklar uzun kuyrukların oluşmasın neden oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Mahir Sevim Özduman Ortaokulu Müdürü Mehmet Zafer Babacan, açılan stantlarla velileri ve öğrencileri bilgilendirmek istediklerini belirterek, " Sivas halkımızın yoğun teveccühü ile karşılaştık. İlerleyen günlerde yapacağımız okula kabul sınavıyla ilgili hem velilerimizi hem de öğrencileri bilgilendirdik. Sivas'ta velilere ve öğrencilerimize kaliteli eğitim sunma hedefinde çalışıyoruz" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:24 Kaynak: İHA

Mehmet Zafer, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel
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