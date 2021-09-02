Veliler ve öğretmenler aşıya koştu - Son Dakika

Veliler ve öğretmenler aşıya koştu

"Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü

SAMSUN - Samsun'da ikinci doz aşı oranlarının düşük olması nedeniyle başlatılan "Çocuklar Okula, Veliler Aşıya" isimli aşı kampanyası ilk gün yoğun ilgi gördü.

Samsun'un birçok ilçesi ikinci doz aşı oranında yüzde 60'ın altında kaldı. Bunun üzerinde yapılan aşı kampanyalarına bir yenisini daha ekleyen İl Sağlık Müdürlüğü, Atakum ilçesinde bulunan Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nun bahçesine kurdukları aşı stantları ile hem velileri hem öğretmenleri aşıladı. Okula yeni başlayan minik öğrenciler ise ellerinde "1, 2, 3 doz tamam, okula devam", "Aşı korur ve yaşatır", "Herkes aşı olsun, okullarımız dolsun" yazan kartlarla kampanyaya destek verdi.

"Çocuklarımızın eğitimleri aksamamalı"

Sağlıklı bir eğitim süreci olsun diye böyle bir kampanya başlattıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, "Bildiğiniz gibi pandemi ile mücadele ediyoruz. 1 buçuk yıl oldu. Geçtiğimiz yıl okullarımızın kapanması, esnaflarımızın kapanması gibi piklerin olduğu dönemde ister istemez bu tür durumlarla karşılaştık. Geldiğimiz noktada elimizde güçlü bir silahımız var, o da aşıdır. Aşılarımızı ne kadar çok yapabilirsek, ne kadar toplumsal antikoru artırabilirsek o kadar bizim için iyi olacak. Okullarımız tekrardan kapanmayacak. Okullarımız daha güvenli ortam olacak. Sağlıklı eğitim olsun, okullarımız daha güvenli olsun diye 'Çocuklar Okula, Veliler Aşıya' kampanyasını başlattık. 2-5 Eylül arasında çeşitli noktalarımızda aşılarımız yapılacak. Vatandaşlarımızın, velililerimizin, servis çalışanlarımızın, Milli Eğitim çalışanlarımızın, kantin çalışanlarımızın bu dönemde aşılarını yaptırmalarını istiyoruz. Çocuklarımızın eğitimleri aksamasın istiyoruz" dedi.

Korona aşısını okul bahçesinde olan eğitimci Melek Çelebi, "Aşının anlamı çok kıymetli ve önemli. Bu bağlamda kampanyaya destek olmak adına 3. aşımı olmak üzere buraya geldim. Bu süreçte 90 yaşındaki kayınvalidem ve kayınpederim de korona oldu. Hastane süreci olmadan bunu atlattılar. Çünkü aşılarını olmuşlardı. 6 Eylül'de inşallah eğitim ve öğretimimizi açmak için heyecanlıyız. Değerli velilerimiz buna çok kıymet versinler" diye konuştu.

Veli Gökçen Bolat, "Bunu çocuklarımız için yapmak zorundayız. Onların okullara dönmesi, eğitimlerinden geri kalmamaları için hepimiz bu konuda sorumluluk sahibi olmak zorundayız. Herkesin aşısını yaptırması gerektiğini düşünüyorum. 3 çocuğum var, okullarından çok uzak kaldılar. Okulda arkadaşlarını, özgürce oynamayı, birbirlerine sarılmayı, dokunmayı çok özlediler. Bunların hepsinin olması için hepimizin aşı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Minik öğrenciler de okullarını çok özlediklerini ifade etti.

Fahrettin Ulusoy İlkokulu'nda başlatılan kampanyaya Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik de katıldı.