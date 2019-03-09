Veliler Yıllar Sonra Tekrar Öğrenci Oldu

İZMİR'de hayata geçirilen 'Bir günlüğüne ben olur musun' projesine katılan öğrenci velileri, çocuklarının yerine geçerek, sınıflarda ders dinledi.

İZMİR'de hayata geçirilen 'Bir günlüğüne ben olur musun' projesine katılan öğrenci velileri, çocuklarının yerine geçerek, sınıflarda ders dinledi. Projeyle ailelerin, çocuklarının yaşadığı sınava hazırlık sürecini deneyimlemeleri ve empati kurabilmeleri hedeflendi.







İzmir Uğur Okulları Bornova Kampüsü'nde 'Bir günlüğüne ben olur musun' projesi gerçekleştirildi. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde büyük kaygı yaşayan 12'inci sınıf öğrencilerinin velileri, onların bu duygu durumlarını paylaşabilmek ve empati kurabilmek adına 5 saatliğine derse girdi.







Uğur Okulları Psikolojik Danışmanlık Rehberlik ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, çocukların zor bir süreçten geçerek hayatlarının 30-40 yılını belirleyecek, sosyo ekonomik sınıf atlamalarını sağlayacak bir sınava tabi olduğunu ifade etti. Öğretmenler ve velilerin sürekli onlara öğüt verdiğini anlatan Sezgin, "Biz de 'Bir günlüğüne ben olur musun' projesini hayata geçirdik. Velilerimiz bugün okula üniforma giyerek geldi. Sınava girmek, ölçmek ölçülmek, 40 dakika ders dinleyip 10 dakika tenefüse çıkmak, cep telefonunu dışarıda bırakmak, akşam ev ödevi yapmak, 3 ay sonraki sınavı düşünmek duygusunu velilerimize yaşatmak istedik. Bilgi uçar gider, duygular kalıcıdır. Velilerimiz aslında bugün 5 saatlik empati kuruyorlar. Soru çözüyorlar, tahtaya çıkıp sözlü oluyorlar. Sınava hazırlık yapıyorlar" dedi.







12'inci sınıf öğrencilerinin velilerine bazı uyarılarda bulunan Sezgin, "Bizim çocuklarımız, ergenler. Onların duygularını anlamalıyız. Başarısız olan çocuğa onu anladığımızı göstermeliyiz. Empati etkinliğinde çocuklar üzerinde baskı kurmamak gerektiğini anlatıyoruz. Onlar ergenlik nedeniyle bir değişim süreci geçiriyorlar. Baskı öğrenmenin önünde bir bariyer oluşturur" diye konuştu.







DERS HEYECANI YAŞADILAR







Çok heyecanlı olduğunu söyleyen velilerden Aygül Günay, kızı Yağmur'u anlayabildiğini, düşünürken bazı eksiklerini fark ettiğini belirterek "Yağmur'un dikkatinin dağılabileceğini anladım. Çok baskı yapan bir anne değilim ama biraz daha rahatlatmam gerektiğini fark ettim" dedi.







Velilerden Hülya Gülperçin de "Yıllar sonra ilk kez derse girdim. Kendimi onun yerine koydum. Eve gidince çok daha anlayışlı olacağım. Konferanslarda sınırlandırılmayacak bir tecrübe edindik. Yaşamak çok farklıymış. Kızım bu yıl üniversite sınavına hazırlanıyor. Çok stresli. Bu açıdan haklıymış" diye konuştu.







Kendisini kızının yerine koyduğunu anlatan baba Esat Kadak da "Çok heyecanlıyım. Kızımın işi çok zormuş. Ona niye çalışmıyorsun diye zaman zaman kızıyorum. Biraz daha empati yapıp kendimi onun yerine koyacağım. Konuşma tarzımı değiştireceğim. Niye yapmıyorsun, neden geç kaldın, diye kızardım. Bugün kendim de geç kaldım derse" ifadelerini kullandı.







Eski yıllara geri döndüğünü anlatan velilerden Turgay Lemay da "Onların psikolojilerini gözden geçirdik. Üniformayı giyip geldim. O bugün sınava girdi. Ben de 30 sene sonra derse katıldım" dedi.







Velilerden Osman Nuri Selim de şunları söyledi:







"Biz dün akşamdan beri kızımla rolleri değiştik. Kıyafet giymeden geldiğim için hoca önce derse almadı. Değişik bir deneyim oldu. Her zaman kızım ön plandaydı. Bundan sonra da öyle olacak. Ama artık onu daha rahat bırakacağım." - İzmir

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