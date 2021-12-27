VELİLERDEN DARP İDDİASINDA BULUNULAN ÖĞRETMENE DESTEK AÇIKLAMASI - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi A.M.'yi (9) darp ettiği ileri iddiasıyla hakkında şikayette bulunulan öğretmen F.M.O.'ya diğer veliler sahip çıktı. Okulun önünde toplanan veliler adına konuşan Ceren Binler, öğretmen F.M.O.'nun yanında olduklarını belirterek Nadide bir eğitimci olan öğretmenimiz, bu zamana kadar bir karıncayı incitmemiştir ki; bir çocuğa bunu yapsın. Öğretmenimize iftira atılmıştır dedi.

Buca'daki bir ilkokulda 4'üncü sınıf öğrencisi olan A.M., 24 Aralık'ta eve boynunda tırnak izleri ve yüzünde kızarıklıkla geldi. A.M., iddiaya göre, annesi Rüya Seda M.'ye (34), öğretmenlerinden birinin kendisine tokat ve boynuna çimdik attığını ardından da boynundan tutarak sınıfa götürüp, duvara fırlattığını anlattı. Bunun üzerine Rüya Seda M., oğlunu dövdüğünü ileri sürdüğü öğretmen F.M.O.'dan şikayetçi oldu.

'SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ'

İddialar sonrası okul önünde toplanan bazı veliler, bir öğrenciyi darp ettiği iddia edilen öğretmen F.M.O.'ya destek oldu. Veliler adına konuşan Ceren Binler, öğretmen F.M.O.'nun sonuna dek arkasında olduklarını belirterek Halen, ilk yaptığımız açıklamanın sonuna kadar arkasındayız. Öğretmenimiz böyle bir fiilde asla bulunmamıştır. Çoğu velimiz çalışan ve üreten velidir. Büyük bir kısmı burada değildir ama hepsi de öğretmenimizin tüm kalbiyle yanındadır. Nadide bir eğitimci olan öğretmenimiz, bu zamana kadar bir karıncayı incitmemiştir ki; bir çocuğa bunu yapsın. Sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapılmaktadır. Bugüne kadar veli olarak bizler, öğretmenimiz ve onun ailesi, şikayetçi aile tarafından sosyal medya üzerinden açılan sahte hesaplar yoluyla tehdit edilmekteyiz. Tüm tehditlere ve hakaretlere tek tek dava açacağız. Öğretmenimiz engelli bir öğrenciyi korurken merhametinin kurbanı olmuştur. Ona atılan bu iftiranın doğrusu, en kısa zamanda ortaya çıkacaktır dedi. Veliler, süreçten ötürü hem çocukların hem de okulun olumsuz etkilendiğini söyledi.

'ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRENCİLERİNE YARDIMCI OLMAK İSTEMİŞTİR'

Velilerle birlikte basın açıklamasına katılan Türk Eğitim-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Merih Eyyup Demir de konunun iki öğrencinin arasında çıkan bir olaydan ibaret olduğunu aktararak Bu olaya öğretmenimizin, görevi gereği müdahalesi söz konusu. Dolayısıyla burada öğretmenimiz öğrencilerine yardımcı olmak istemiştir. Sendika olarak bu sürecin takipçisi olacağız dedi.

Öte yandan A.M., tarafından darp edildiği iddia edilen engelli öğrencinin babannesi Filiz Kerpiççi ise öğretmen F.M.O.'nun tek suçunun torununu kurtarmak olduğuna dikkati çekerek Kendisine hiç hak etmediği şeyler yaşatıldı. Şeker gibi bir insan ve öğretmendir dedi.