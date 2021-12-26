VELİLERDEN DÜDÜKLÜ ALKIŞLI SPOR SALONUNA ALINMIYORUZ PROTESTOSU - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de iddiaya göre kullanmak üzere anlaştıkları özel okula ait spor salonuna alınmayan öğrenci ve veliler okul önünde düdüklü eylem yaptı. Favori İstanbul Spor Kulübü iddiaya göre 2020 yılının Haziran ayında Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bulunan bir özel okulun spor salonunu kullanmak için okul yönetimi ile anlaşma yaptı. Basketbol, yüzme, jimnastik ve taekwando derslerini bu okulun tesislerinde yapmak üzere sözleşme imzalandı. Spor kulübü yetkililerinin iddiasına göre kulüp yetkilileri ve öğrencileri 2 haftadır, okulun içine alınmıyor.

Veliler, öğrenciler ve kulüp yetkililerinden oluşan yaklaşık 25 kişi okulun önünde toplanarak okulu düdük çalarak, alkış tutarak protesto etti. Okul yetkilileri yapılan protestoyu polise ihbar etti. Basın açıklaması yapan grup düdük çalarak okul önünden ayrıldı. 300 TANE ÖĞRENCİMİZ AÇIKTA KALDI Favori Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Can Keskin Pandemi öncesi bu okulda eğitim veriyorduk ve 2025 yılına kadar sözleşmemiz vardı. Bizle sözleşme yapan arkadaş hileli bir satış ve devirle beraber bizim sözleşmemizi düşürmeye çalıştılar. 300 tane öğrencimiz açıkta kaldı. Pazartesi savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Hukuk devletinde yaşıyoruz, bu arkadaşlar hukuk devletinde hukuksuzluğa kılıf bulmaya çalışıyorlar. Ben şirketi sattım diyen kişi yeni şirketin yüzde 95 payı ile şirkete ortaktır. Sezon ortasında okul bulamayacağımızı başka yerde eğitim veremeyeceğimizi bile bile bunu yapıyorlar. İcra kararı yollamışlardı, bu karar durduruldu. 2 hafta önce velilerimiz antrenmana geldi burada, alamayacaklarını söylediler. İçeri girdikten sonra çocuklarımız antrenman yapmaya başladılar. Bu sırada, elektrikler kesilerek üzerimize ışıklar kapatıldı. Ben ofisimdeyken yangın kapıları kilitlenmek suretiyle içeride mahsur kaldık. Polis bize kapıları açtı. Herhangi bir kira alacağımız yok dedi. İÇERİ ALMIYORLAR, IŞIKLARI SÖNDÜRÜYORLAR, ASANSÖRLERİ ÇALIŞTIRMIYORLAR

9 yaşındaki Kerem Keten Kapıları bize açmıyorlar. Gerçekten antrenman yapmamız gerekiyor. Işıkları kapatıyorlar videoları var. Yani içeriye girmemizi ve antrenmanlarımızı yapmayı talep ediyorum diye konuştu. Kerem Keten'in babası Selçuk Keten 'Oğlum 3.5 senedir basketbol oynuyor. Hukuksuz bir şekilde arkadaşlar antrenmanları engelliyorlar, aşağı yukarı 3 haftadır. Bize kapıları açmıyorlar, ışıkları söndürüyorlar, asansörleri çalıştırmıyorlar dedi.

OKUL AÇIKLAMA YAPTI Okul müdürü tarafından yapılan açıklamada; okulun bir süre önce isim ve el değiştirdiği, Favori İstanbul Spor Kulübü'nün, spor salonu için yaptığı anlaşmayı bir önceki kurumla gerçekleştirdiği ifade edildi. Spor kulübünün başkanı ile ilgili okul çevresinden 2 aylık uzaklaştırma kararı çıkarıldığı dile getirildi. Yapılan protestonun şu anki kurumla ilgili olmadığı öne sürüldü.