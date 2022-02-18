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Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı - Son Dakika

Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı

18.02.2022 15:45
Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt ilkokulu 3- D sınıfı velileri, "Anneler Okulda Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere arabaşı ikramında bulundu.

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt ilkokulu 3- D sınıfı velileri, "Anneler Okulda Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere arabaşı ikramında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliği düzenleyen annelere teşekkür etti.

Öcal, "Annelerimiz bu soğuk kış günlerinde öğrencileri ve öğretmenlerine evlerinde hazırladıkları Yozgat'ın en meşhur yöresel çorbası olan arabaşı çorbası hazırlayıp okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine sunarak içini ısıttılar. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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milli eğitim bakanlığı, Yeşilyurt, Hisarcık, Sorgun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı - Son Dakika


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