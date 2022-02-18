Velilerden öğrencilere arabaşı ikramı - Son Dakika

Sorgun ilçesinde Yeşilyurt ilkokulu 3- D sınıfı velileri, "Anneler Okulda Projesi" kapsamında öğrenci ve öğretmenlere arabaşı ikramında bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, etkinliği düzenleyen annelere teşekkür etti.

Öcal, "Annelerimiz bu soğuk kış günlerinde öğrencileri ve öğretmenlerine evlerinde hazırladıkları Yozgat'ın en meşhur yöresel çorbası olan arabaşı çorbası hazırlayıp okulumuz öğrenci ve öğretmenlerine sunarak içini ısıttılar. Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.