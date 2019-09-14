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Velilerden taşımalı eğitimde servis sıkıntısına tepki

1 saat önce

Velilerden taşımalı eğitimde servis sıkıntısına tepki Çocuklarını okula patpatla götüren veliler tepkiliBARTIN - Bartın'da taşımalı eğitim yapan firmada yaşanan araç sıkıntısı, velilerin tepkisine neden oldu.

Velilerden taşımalı eğitimde servis sıkıntısına tepki

Çocuklarını okula patpatla götüren veliler tepkili

BARTIN - Bartın'da taşımalı eğitim yapan firmada yaşanan araç sıkıntısı, velilerin tepkisine neden oldu. Çocuklarını okullara patpatlarla götürmek zorunda olan veliler sorunun çözülmesini istedi.

Bartın'da taşımalı eğitim ihalesini alan firmada yaşanan araç sıkıntısı nedeniyle bazı köylerde çocuklarını okula göndermekte sıkıntı yaşayan veliler sorunun çözülmesini istiyor. Veliler her gün 5 kilometrelik yolu patpatla gelmek zorunda olduklarını ve büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Gözpınar köyünden her gün çocuklarını patpatla 5 kilometre uzaklıktaki Kızılelma köyünde bulunan okula götüren baba Ercan Aksu, "Çocuğumu kaç gündür okula götüremiyordum. Çocuklar evin önünde bekliyordu, artık kendim getiriyorum. Bazı araçlar var ama plakaları bile yok. Ben bu araçlara çocuğumu nasıl emanet edeyim. Kendimde çalışıyorum. Köyde bu şekilde 16-17 tane çocuk var. Milli Eğitim Müdürlüğü, sözleşmemiz var bir şey yapamayız diyor. Bu bölgedeki Mugada köyü servislerinin de firmadan alacakları varmış. Alacaklarını almadan taşıma yapamayacaklarını söylüyorlar. Bırakınca da dışarıdan arabalar geldi, onlarda kırık dökük haldeler" dedi.

Velilerden Bilal Yılmaz da, "Aynı sıkıntı bizde de var. Çocuğumuzu patpatla götürüyoruz. 2019 yılının servis aracı artık patpat oldu" diye konuştu .

Velilerden taşımalı eğitimde servis sıkıntısına tepki

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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