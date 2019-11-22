Son Dakika Haberleri: Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı
Son Dakika Güncel Velilere 'aile içi şiddet' anlatıldı - Son Dakika

Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı

6 saat önce

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine "Aile İçi Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Velilere

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrenci velilerine "Aile İçi Şiddet" konulu eğitim semineri düzenlendi.


Fatsa ilçe Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen toplantıda, Fatsa İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğünde görevli Psikolog Ali Güneş ve Sosyal Hizmet Uzmanı Samet Yıldız tarafından verilen eğitim seminerinde, eğitimde aile içi iletişimin önemine vurgu yapıldı.


Kırsal kesimdeki şiddeti aile içinde gizleme eğilimi ile kentsel kesimdeki şiddeti kişisel utanç-gurur kırıcı durum olarak görme anlayışının şiddete karşı suskunluğu beslediğini söyledi.


Seminerde aile içi iletişimi engelleyen nedenler, empati kavramının önemi ve aile içi iletişim konularında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. - ORDU

Ali Güneş, Fatsa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz İstanbul'da trafik kilit! Trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 20:42:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Velilere "aile içi şiddet" anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]