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Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi - Son Dakika

Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi

11.06.2021 11:06

Son dakika haberlerine göre Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi Doç. Dr. Sefa Şahan Birol: "Sınavları nasıl geçmiş olursa olsun, anne ve babaların yapmaları gereken tek şey çocuklarının bu sorumluluk bilinci ile göstermiş oldukları azmi ve çabayı takdir etmeleridir" Karamanoğlu...

Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi

Doç. Dr. Sefa Şahan Birol:

"Sınavları nasıl geçmiş olursa olsun, anne ve babaların yapmaları gereken tek şey çocuklarının bu sorumluluk bilinci ile göstermiş oldukları azmi ve çabayı takdir etmeleridir"

KARAMAN - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görev yapan Doç. Dr. Sefa Şahan Birol, yazdığı "Sınava Velin Girsin" isimli kitabında çocukların sınav başarısından ziyade hayat başarısına yönlendirilmeleri gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Birol, "Anne ve babalarımızın özellikle sınav dönemi içerisindeki çocuklarına 'dersini çalış' ifadesini tekrarlamaktan ziyade, onların bu bilinci kendi kendilerine kazanmaları için sorumluluk sahibi olmalarına imkan tanımalarının ve bu zor süreçte çocuklarının sevgi ve mutluluk ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmalarının daha faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

Doç. Dr. Sefa Şahan Birol, günümüz çocuklarının maruz kaldığı en büyük sorunlardan birisi olan "dijital bağımlılık" üzerine çözüm odaklı bilimsel yaklaşımların yer aldığı "Sınava Velin Girsin" isimli kitabı ile ödüle layık görüldüğünü söyledi. Doç. Dr. Birol, kitabının ödüle layık görülmesinin kendisini gururlandırdığını ve mutlu ettiğini belirterek, "Hem babalık hem de akademik alan tecrübemle yazmış olduğum bu kitabın, çocuklarının zorlu sınav dönemini yaşayan anne ve babalara öncülük ettiğini bilmek ve bu anlamda akademisyen yazar olarak değer görmek gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

Doç. Dr. Birol, çocuklarının sınav döneminde birçok ailenin zorlu süreçler yaşadıklarına hem verdiği konferans ve seminerlerindeki sohbetlerinde hem de ebeveynlerle birebir görüşmelerimde defalarca şahit olduğunu ifade ederek, "Tabii ki ebeveynler olarak öncelikli arzularımızdan birisi de çocuklarımızın nitelikli bir eğitim-öğretimle gelecekte güzel bir mesleğe sahip olmaları. Bu isteğin gerçeğe dönebilmesi için sınav başarısı önemli bir faktör ancak anne ve babaların çocuklarına hissettireceği bu baskı hem onların sınav kaygısını en üst düzeyde yaşayarak akademik başarısızlıklarına hem de nitelikli bir hayat anlamında mutluluk ve sevgi gibi önemli değerleri yeterince yaşayamamalarına sebep olabilmektedir. Bu nedenle anne ve babalarımızın özellikle sınav dönemi içerisindeki çocuklarına 'dersini çalış' ifadesini tekrarlamaktan ziyade, onların bu bilinci kendi kendilerine kazanmaları için sorumluluk sahibi olmalarına imkan tanımalarının ve bu zor süreçte çocuklarının sevgi ve mutluluk ihtiyaçları üzerine yoğunlaşmalarının daha faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

"Sınavları nasıl geçmiş olursa olsun, anne ve babaların yapmaları gereken tek şey çocuklarının azmini ve çabasını takdir etmeleridir"

6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşen Liselere Geçiş Sistemi sınavına da değinen Doç. Dr. Sefa Şahan Birol, "Çocuklarımız çok zor bir sınav geçirdiler ancak bu yoğun süreci tamamına erdirmeyi başardılar. Sınava giren tüm çocuklarımızı emeklerinden ve özverilerinden dolayı tebrik ediyorum. Ancak burada dikkate alınması gereken bir durum var. LGS sınav öncesi dönemi çocuklarımız için ne kadar önemli ise, LGS sınav sonrası dönem de ebeveynler için bir o kadar önemli bir süreçtir. Sorumluluk alarak sınav öncesi dönemde sosyal hayatlarından mahrum kalan, testler ve dersler içerisinde boğulan, tüm konsantrasyonunu sınava yoğunlaştırarak birçok fedakarlıkta bulunan çocuklarımız için sınav sonrası dönem tüm bu çabalarının ve özverilerinin değer bulma zamanıdır. Sınavları nasıl geçmiş olursa olsun, anne ve babaların yapmaları gereken tek şey çocuklarının bu sorumluluk bilinci ile göstermiş oldukları azmi ve çabayı takdir etmeleridir. Bu değeri hisseden çocuk hayatının hiçbir döneminde çaba sarf etmekten ve üzerine düşeni yerine getirmekten geri kalmayacaktır" dedi.

Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi
Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi
Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi
Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi

Spor Bilimleri Fakültesi, LGS, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Velilere çocukların sevgi ve mutluluk ihtiyaçlarına yoğunlaşın tavsiyesi - Son Dakika


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