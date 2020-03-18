Velilere "EBA" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Velilere 'EBA' uyarısı - Son Dakika

Velilere "EBA" uyarısı

6 saat önce

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili uyarı yapıldı.

Velilere

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile ilgili uyarı yapıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile evde eğitim sürecinden devam etmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar sosyal medya üzerinden, resmi web sitesi, kanallardan, okul yönetici ve öğretmenlerce öğrenci ve velilere duyurulacak.

Açıklamada, "Müdürlüğümüze gelen başvurularda velilerimizin telefonla aranarak yardımcı olacakları belirtilip kişisel bilgiler talep ettikleri ve evlere ziyaret planladıkları anlaşılmaktadır. Velilerimizin bakanlığımıza ait resmi duyurular dışında, gelen telefonlara itibar etmemelerini, söz konusu durumla karşılaşması durumunda emniyet birimlerine haber verilmesi rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Galatasaray, koronavirüs önlemleri nedeniyle bugünkü antrenmanını iptal etti Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz
Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor Libya İçişleri Bakanlığı: Esed rejimi, Hizbullah ve İran Hafter'e destek için Libya'ya savaşçı gönderiyor         
16:18
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı         
15:32
Erdoğan Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti         
14:29
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz         
13:36
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in dünyayı koronavirüse karşı 5 yıl önce uyardığı ortaya çıktı         
10:55
Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var Mert Müldür, İtalya'daki koronavirüs etkilerini anlattı: İnsanlar arasında dayanışma var         
10:10
Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak Koronavirüs nedeniyle Premier Lig iptal olursa, kayıp 750 milyon pound olacak         
09:19
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maçların devam etmesine, futbolcular tepki gösterdi         
09:01
Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Beyoğlu'nda 4 kişilik bir aile, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı         
08:53
Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare Dede ve torunun karantinadaki görüşmesi yüreklere dokundu! İşte koronavirüse rağmen güzel kalplerin varlığını gösteren 20 kare         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:37:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Velilere "EBA" uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]