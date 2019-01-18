Velilere Karne Önerileri

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Rehberlik Öğretmeni Banu Bulur, yarı yıl tatili için öğrenci ve velilere önerilerde bulundu.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Rehberlik Öğretmeni Banu Bulur, yarı yıl tatili için öğrenci ve velilere önerilerde bulundu.



Bulur, 2 hafta sürecek yarı yıl tatilini öğrencilerin hem dinlenip hem eksiklerini giderecek şeklide değerlendirmeleri gerektiğini söyleyerek," Kurallar bu süreçte esnek tutulabilir. Ancak okul hayatı boyunca sürekli ders çalışan öğrenci için yarıyıl tatili sınırsız televizyon, bilgisayar ve internet demektir. Bu yüzden kurallar esnetilirken bunlara dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yeni eğitim dönemine hazırlanmak ve geçmiş dönemi gözden geçirmek için ders planlarına uygun olarak düzenli şekilde eksiklerini gidermeleri, ders çalışmaları ve kitap okumaları sağlanmalıdır. Tatilin son günlerine yaklaşıldığında ise okula uyumu kolaylaştırmak adına çocuğun yemek ve uyku düzeninin okul saatine uygun olarak ayarlanması önem taşır" ifadelerini kullandı.



Velilere karne önerileri



Bulur, karnelerin öğrenciler üzerinde psikolojik etkileri olduğuna dikkat çekerek,"İlk dönem sonlanırken karne ile ilgili duyguların çocuğun incitilmeden anlatılması gerekir. Başarılı olabilmesi için arkasında olunduğunun hissettirilmesi gerekir. Yargılamadan, eleştirmeden başkalarıyla kıyaslamadan çözüme yönelik yaklaşılmalıdır. Aynı zamanda ailenin bu süreçte kendini de sorgulayıp, içsel bir değerlendirme yapması gerekir. Bu değerlendirmenin de yine mutlaka çocukla birlikte yapılması, onun da konu ile ilgili fikirlerinin, duygularının sorulması ve ortak çözümler alınması gerekir" dedi. - SİVAS

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