Velilere uyarı: özel okullarda yüksek servis ücreti ödemeyin

" Özel veya devlet okullarında çalışan esnaf aynıdır. Aynı hizmet, aynı insanlar. Ekstra bir durum yok"

"Gelir seviyesi yüksek insanlardan yüksek ücret talep ediyorlar"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İstanbul,

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı başladı. Servis firmaları, özellikle özel okullardaki velilerden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) açıkladığı resmi servis tarifesinin üzerinde rakamlar alınıyor. Özel okul ile devlet okulu arasında servis ücreti konusunda fark olamayacağı belirtilirken velilere uyarıda bulunuldu.

UKOME'NİN BELİRLEDİĞİ ÜCRETLERİN ÜZERİNDE ÖDEME YAPMAYIN

İstanbul Servisçiler Birliği Başkan Yardımcısı Erhan Ersin, hem esnafın hem de velilerin servis ücretleri konusunda mağdur edilebildiklerini vurgulayarak "Kesinlikle okul ve ev arasındaki mesafeyi ölçüp resmi listedeki fiyatın üzerinde ödeme yapmasınlar. Kanunen yasak. Kanunen UKOME'nin belirlediği bir fiyat var. Tüm odalar ve birimler o fiyatı açıklıyor. Resmi internet sitelerinden öğrenebilirler. O fiyatların üzerinde ücret ödemek zorunda değiller ama şöyle bir durum var, rehber personelin bulunduğu araçlarda, verilen fiyatın yüzde 35 üzerinde ödeme yapmaları gerek. Hostes yani rehber personel dediğimiz kişiler çalıştığı için yüzde 35 ek ücret alınır" dedi.

GELİR SEVİYESİ YÜKSEK İNSANLARDAN YÜKSEK ÜCRET TALEP EDİYORLAR

Velilerin kardeş indirimleri ve erken ödeme indirimlerine de dikkat etmeleri gerektiğini dile getiren Ersin, "Aynı evden iki kardeş aynı okula gidip geliyor ise yüzde 25 indirim alabilirler. Devlet okullarında zaten dar gelirli insanlardan fazla ücret talep edemiyorlar. Fakat özel kolejlerde gelir seviyesi yüksek insanların araştırmayacağını veya ilgilenmeyeceğini düşünerek daha yüksek ücret talep edebiliyorlar. Özel veya devlet okullarında çalışan esnaf aynıdır. Orada da şoför veya hostes vardır aynı şekilde. Aynı hizmet, aynı insanlar. Ekstra bir durum yok. Ekstra bir para ödemeye gerek de yok. Bu tamamen velinin araştırmamasından kaynaklanan bir durum. Ücretler dediğim gibi resmi sitelerde mevcut. Resmi sitelerden ücretleri öğrenip, çocukları küçükse ve rehber personele ihtiyaç duyuluyorsa, araçta varsa, bu fiyatın üzerine yüzde 35 ekleyerek ödeme yapabilirler" ifadelerini kullandı.

"153'Ü ARAYARAK ŞİKAYETTE BULUNUN"

Yüksek meblağlar talep eden servisçilere karşı velilerin şikayet hakkı bulunduğunu ifade eden Ersin, "153'ü arayıp şikayet edebilirler. Öğrencisinin durumunu, okulunu, hatta firma ismini de belirterek şikayet edebilirler. Şikayet ettiklerinde firma ihtar alır. Belirli bir şikayetten sonra ruhsat iptal olur, bu işi bir daha yapamaz. Velilerimiz kesinlikle fahiş oranda fiyat almamak için 153'ü arayıp ya da mail yoluyla şikayet edebilirler" şeklinde konuştu.

"ÖZEL OKULLARIN EKSTRA TALEPLERİ VELİLERE YANSIYOR"

1 kilometrelik mesafeden, 10 kilometrelik mesafe ücretine kadar yüksek ücret alabildiklerini söyleyen Ersin, "Mesela bizim 0-1 kilometreden başlayan tarife ücretlerimiz var. 0-1, 1-3, 3-5 diye gidiyor. 0-1 kilometreden şu anda 10 kilometrenin üzerindeki ücret alınıyor. Alınabiliyor yani. Özel okul da, devlet okulları da servislere ödenen ücretlerden pay alıyorlar. Bir veli servis ücreti ödediğinde o ücret sadece servisçiye kalmıyor. Özellikle özel okulların inanılmaz talepleri var. Nöbetçi araç, her gün gezi, hatta okulda çalışacak personelin taşınmasına kadar servis firmalarından talep ediyorlar. Bunları veliye yansıtıyor tabii, ekstrasını veliden alıyor ama kaybı da esnaf yaşıyor" ifadelerini kullandı

"ÖDEDİĞİNİZ FAZLA ÜCRETİ GERİ ALABİLİRSİNİZ"

Velilerin firmaları şikayet ettikleri takdirde ödedikleri fazla ücretleri geri alabileceklerini söyleyen Ersin, "Yasal olan tek bir fiyat var o da UKOME'nin belirlediği fiyat tarifesi. Başka bir şey sunup da ekstra ücret alamazlar. Bizi bazı velilerimiz arayıp özel okullarda ödemesi gereken ücretlerin yüksek olduklarını söylüyorlar. Mesela son arayan velimiz bin liranın üzerinde bir ücret talep ettiklerini söyledi. Biz de kesinlikle kabul etmeyin, ödemeniz gereken ücret şu, vermeyeceğinizi ve gerekirse şikayet edeceğinizi söyleyin dedik. Bunu da tüm velilerimiz yapabilir" dedi.

"SERVİS ÜCRETLERİ ÖZEL OKULLARDA KANAYAN BİR YARA"

Servis şoförü Şener Saltık ise velilerin ücretlerini kendileri de hesaplayarak doğru meblağları ödeyebileceklerini ifade ederek, "Özellikle geçen sene benim mezun olan iki öğrencimin velisinden aynı şeyleri duyduk. UKOME'nin açıklamış olduğu fiyat atarak söylüyorum rakamı, ölçtüğünüz zaman rakam 400 lira çıkıyor fakat özel okul olduğu için 550 lira gibi bir ücret istiyorlar diye velilerden duyumlar aldık. Bu konu bizi de etkiliyor. Maalesef oradaki tur firmaları özel okul olduğu için velilere bakış açısı çok farklı oluyor. Buraya 30 bin lira veriyorlarsa, bana da servis ücreti olarak normalde 4 bin lira tutan servise 6 bin lira versin diye taleplerde bulunuyorlar. Bu özel okullarda yarayan bir kana. Velilerin kendileri kendi hesaplarını yapabilirler. İBB'nin sayfasına girip, okul ve ev adreslerini seçtikleri zaman zaten otomatikman ücret çıkıyor ortaya. Dolaysıyla kendi rakamlarını kendi çıkarırlar. Yüksek ücretleri ödemesinler" şeklinde konuştu.

"UKOME VE ESNAFLAR ODASINA ŞİKAYET ETTİK"

Çocuğu özel bir okulda ikinci sınıf öğrencisi olan Esra Adalı, "Geçen sene de zaten servis şirketi kendilerine göre fiyat belirlemişlerdi. Bu sene yine kendi kafalarına göre bir zam oranı belirleyip, fiyatlarını belirttiler. Daha UKOME servis fiyatları konusunda açıklama yapmadan. Fiyatlar zaten fahişti geçen sene de. Bu sene de aynı şeyi yaşadık. Yıllık 4 bin 420 lira veriyoruz. UKOME ve esnaflar odasına şikayet ettik. Bu konunun esasında iki sorumlusu var. Birincisi okullar, daha yüksek komisyon almak için servis şirketlerinde. İkincisi servis işleten firmalar tabii ki. Veliler mağdur, çocuklarımız da mağdur. Bizim okul ile evimiz arası 1.2 Kilometre, UKOME'de fiyat aylık 359 TL belirlenmiş durumda. Bu hostes dahil fiyat. Dolayısıyla 3 bin 500 lira gibi bir rakam olması gerekiyor 10 aylık bile düşünseniz. Bizden alınan 4 bin 420 lira. ve şikayet ettiğimiz zaman servisin genel müdürlüğüne, "istediğiniz yere şikayet edin gibi bir şey değiştiremezsiniz" gibi bir tavırla karşılaşıyoruz" şeklinde konuştu

Görüntü Dökümü

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-Servisçiler birliği başkan yardımcısı Erhan Ersin ile röp.

-Servis şoförü Şener Saltık ile röp.

-Muhabir anonsu

-Veli ile röp

-Genel ve detay

