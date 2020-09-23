Velilere uzaktan eğitimi anlattılar - Son Dakika

Yeni eğitim döneminde 8. ve 12. sınıflara yüz yüze, 6. ve 7. sınıflara uzaktan eğitim sistemiyle hizmet verecek Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursu'nun öğretmenleri, kursa kayıt yaptıran öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek velilere sistem hakkında detaylı bilgi verdi. "Uzaktan Eğitim Modeline Uyum" isimli eğitim toplantısında GAZİDEK Müdürü Soner Solmaz, uzaktan eğitimin nasıl yapılacağını velilere detaylı olarak anlattı. Rehber öğretmenler Ceren Tercan, Demet Kılıç ile Faruk Duman, salgın nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine uyum sağlayabilmeleri için anne-babaların yapması gerekenleri anlattı.

GAZİDEK'te 6. ve 7. sınıflara uzaktan eğitim

8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitim göreceği GAZİDEK'te, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim kapsamında öğretmenler ile öğrenciler, özel bir bilgisayar yazılımı aracılığıyla internet üzerinden bir araya gelecek. Öğretmenlerin anlattığı dersi öğrenciler canlı olarak takip edecek. Canlı dersleri evlerinde bilgisayar başına geçerek internet üzerinden dinleyecek öğrenciler, ders esnasında öğretmenlerle iletişim kurabilecek, takıldıkları noktalarda öğretmenlere soru sorabilecek.

Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere soru çözümleri yaptırılarak pratik yapmaları sağlanacak. Öğrenciler çözemedikleri soruları bu sistem üzerinden öğretmenlere sorup öğretmenleriyle birlikte çözebilecek.

Uzaktan eğitim sistemiyle deneme sınavları da yapılacak. Her hafta internet üzerinden yapılacak deneme sınavlarına girecek öğrenciler eksiklerini tespit edebilecek. Uzaktan eğitim kapsamında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilecek.