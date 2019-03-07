Son Dakika Haberleri: Velilere Yönelik 'Aile Eğitimi'

Velilere Yönelik 'Aile Eğitimi'

1 saat önce

Odunpazarı Halk Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından 23 Nisan İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik 'Aile Eğitimi' semineri verildi.

Velilere Yönelik 'Aile Eğitimi', System.String[]
Odunpazarı Halk Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından 23 Nisan İlkokulu'nda öğrenci velilerine yönelik 'Aile Eğitimi' semineri verildi.

Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Mustafa Asım Elbinsoy verilen eğitimde, "Çocuğun en yakın çevresi olan anne-baba yoluyla, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya hız kazandırmak için, aile eğitiminin önemli olduğu tartışma götürmez bir bilimsel gerçektir. Çocukluk yıllarını bireysel ve toplumsal gelişme faydasında iyi bir şekilde değerlendirmek, geleceğe iyi bir eğitim yatırımı yapmak amacıyla kurum öğretmenimiz Semra Yüksel tarafından 23 Nisan İlkokulu'nda, öğrenci velilerine eğitim verildi. Seminere, veliler tarafından yoğun ilgi gösterildi. Bu seminerler ile; ilçemizde ki anne babalara çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk yetiştirme konularında bilgi vererek, olumlu ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi yoluyla, çocuğun ve ergenin doğuştan getirdiği var olan potansiyelini kullanmasını sağlamayı amaçlanmaktadır" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Yaşam
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