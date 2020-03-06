Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto - Son Dakika
Son Dakika Güncel Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto - Son Dakika

Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel eğitim kursu müdürü G.Ö. adliye sevk edildi.

Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla gözaltına alınan özel eğitim kursu müdürü G.Ö. adliye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen veliler, G.Ö.'yü alkışlarla protesto etti.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, özel eğitim kursu müdürü G.Ö.'nün velilerinin üzerinden 3 ile 12 bin TL arasında değişen miktarlarda kredi çekip, bu parayı farklı bir hesaba aktardığı belirlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Bürosu ekipleri, yapılan soruşturma kapsamında 21 velinin adına bankadan para çekildiğini tespit etti. Polis, eğitim kursu müdürü G.Ö. ve çalışanlar Ş.Ö., K.Ö., G.K., N.A., G.A. ve İ.A.'yı gözaltına aldı. 6 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.Kurum müdürü G.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye önünde bekleyen öğrenci velileri G.Ö.'yü alkışlarla protesto etti. Veliler, G.Ö.'nün kendi adlarına kredi çekerek farklı miktarlarda dolandırdıklarını belirtti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:48 Kaynak: DHA
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