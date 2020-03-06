Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2) - Son Dakika

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Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:41 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülşah Ö., nöbetçi mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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