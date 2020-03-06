Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2) - Son Dakika

Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Velilerin adına kredi çeken eğitim kurumu müdürüne adliyede protesto (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, velilerin adına bankadan kredi çektiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen özel eğitim kursu müdürü Gülşah Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Gülşah Ö., nöbetçi mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.


Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:41 Kaynak: DHA
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