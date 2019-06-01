Son Dakika Haberleri: Velilerin heyecanı öğrencileri geçti
Son Dakika Güncel Haber

Velilerin heyecanı öğrencileri geçti

1 saat önce

İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.

Velilerin heyecanı öğrencileri geçti, System.String[]
İzmir'de Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sisteminin birinci oturumu saat 09.30'da başladı.
Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler ve velileri, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi.
Panodan sınava girecekleri sınıfları kontrol eden öğrencilere kapıda şeker ve kalem dağıtıldı.
Çocuklarıyla kucaklaşıp sınava uğurlayan veliler için de dışarıda heyecanlı bekleyiş başladı. Okul önünde bekleyen bazı velilerin dua ettikleri ve Kur'an-ı Kerim okudukları görüldü.
Çocuğunun başarısı için dua eden velilerden Erol Kızılkuyu, "Ben çocuğumdan daha heyecanlıyım. Başarı bekliyorum, dün sakindi, duygularını anlamak zor. İlk defa böyle bir sınav heyecanı yaşıyorum." dedi.
Veli Nebahat Korkmaz da hazırlık sürecinin zor geçtiğini söyleyerek, "Kızım giriyor sınava. Ben kızımdan daha çok heyecanlıyım. Kızım da çok heyecanlıydı. Uyuyamadık. Uçuk çıkarttı." diye konuştu.
Yeğeni sınava giren Ayşen Seyrek sınav öncesi ve sırasında sürekli dua ettiğini ifade ederek, "Hepsinin sınavı güzel olsun. İyi yerlere gelsinler, istedikleri olsun. Önemli olan istedikleri yerler olsun, severek yapsınlar. Yolları açık olsun. Biraz heyecanlıydı sabah. Hepsinin var gördüğüm kadarıyla. Ben bile heyecanlıyım." değerlendirmesinde bulundu.
Torununu sınav kapısında bekleyen Samiye Dönmez, bütün öğrencilere başarılar dileyerek, "Allah torunuma istediği yeri versin." ifadesini kullandı.
Öğrencilere birinci oturumda, 8. sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecek.
Sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:28 Kaynak: AA
LGS, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ev hapsindeyken öldürülen iş adamının eşinden çarpıcı sözler: Düşmanları sevindirmeyeceğim Ulaştırma Bakanı Turhan: İstanbul gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığını riske atamayız İzmir'de mucize gibi olay! Silah tutukluk yaptı, Mutlu hayata tutundu Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:02:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Velilerin heyecanı öğrencileri geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]