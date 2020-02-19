Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu - Son Dakika Spor

Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu

7 saat önce

Öğrenci velilerinin kurduğu Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, bu yıl hem Antalya U16 ligi il birinciliğini, hem de Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı.

Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu, System.String[]

Öğrenci velilerinin kurduğu Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, bu yıl hem Antalya U16 ligi il birinciliğini, hem de Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil etme hakkı kazandı.


Döşemealtı ve farklı ilçelerden velilerin bir araya gelerek kurduğu ve hiç bir geliri olmayan Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Zor şartlar altında girilen tüm lig müsabakalarında rakiplerine üstünlük sağlayan Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, son maçında Zeytinköy 4 nolu sahada Alanya Belediyespor'u 5-0 yenerek Antalya U16 ligi İl birinciliğini elde etti. Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, 2013 yılından beri 6 kez şampiyonluk kupasını kaldırdı.


Başarılarının yanına Antalya 1.liğini de ekleyen Antalya Minik Kramponlar Futbol Kulübü, aynı zamanda lig ikincisi Lara Gençlik Spor ile birlikte Antalya'yı Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Aynı zamanda kulüp, U17 liginde de yer alıyor ve bu ligde de 4. hafta sonunda namağlup olarak yoluna devam ediyor. - ANTALYA

Türkiye, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Konut metrekare fiyatları 2019'da tarihi zirvesini gördü
Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeninin cenazesi morgdan alındı Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan İran mesajı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok

Son Dakika Haberleri
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli'den flaş Cem Yılmaz hamlesi!
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm
16:39 Adriana Lima, sosyal medyadan isyan etti: Türkiye'nin bilgisine, ben bekarım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 17:51:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Velilerin kurduğu futbol takımı şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]