Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı - Son Dakika
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Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı

30.03.2022 16:07

Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı Gaziantep'te, bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı.

Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı. Okul önünde çıkan silahlı kavgada bir veli silahla omuzundan yaralandı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüdü, bir veli silahla yaralandı

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rast gele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. isimli veli omuzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Öğrencilerin derste olması faciayı önledi

Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir öğrenciye bir şey olmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı
Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Velilerin okul önündeki öğrenci kavgasında kan aktı - Son Dakika


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