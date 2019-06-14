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Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Kültürel Zaman Yolculuğu Projesi

4 saat önce

Ergene'de eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yeni bir proje çalışmasını hayata geçiren Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kültürel Zaman Yolculuğu'na imza atıyor.

Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden Kültürel Zaman Yolculuğu Projesi, System.String[]
Ergene'de eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yeni bir proje çalışmasını hayata geçiren Velimeşe Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kültürel Zaman Yolculuğu'na imza atıyor.

Okulun İngilizce Öğretmeni Güler Çetin ve Edebiyat Öğretmeni Filiz Balnak rehberliğinde E-Twinning kulübü öğrencileri Kültürel Zaman Yolculuğu isimli bir projeyi hayata geçirdiler. Ülke bazında yapılan bu projede Gaziantep'ten Trabzon'a, Isparta'dan Afyonkarahisar'a kadar birçok farklı şehirden okulla kitap okuma ve kültürel mirası koruma amacı altında ortak bir çalışma içerisine girdiler.

Proje ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede "Bu proje ile öğrenciler hem kitap okuma alışkanlıklarını geliştirecek hem de okuduklarını WEB 0.2 araçları ile diğer arkadaşlarına anlatarak online platformlarda konuya dikkat çekecekler. Proje kapsamında hem Türk edebiyatından hem de dünya edebiyatından eserler okuyacak olan öğrenciler genel kültürlerini geliştirirken, teknolojik platformlarda ortaklaşa ürünler çıkartarak çok yönlü bir şekilde kişisel gelişimlerine katkıda bulunacaklar" denildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:39 Kaynak: İHA
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