Son Dakika Haberleri: Velinin okul müdürünün kapısını kırdığı iddiası
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Velinin okul müdürünün kapısını kırdığı iddiası

1 saat önce

Mersin'de bir velinin tartıştığı okul müdürünün oda kapısını kırdığı ileri sürüldü.

Velinin okul müdürünün kapısını kırdığı iddiası, System.String[]

Mersin'de bir velinin tartıştığı okul müdürünün oda kapısını kırdığı ileri sürüldü.

İddiaya göre, Yenişehir ilçesindeki Müfide İlhan İlkokulunda okuyan çocuğunun sınıfını değiştirme talebinde bulunan K.K'ye okul müdürü H.S. olumsuz cevap verdi.

Daha sonra çocuğu bahçede oynarken düşmesi üzerine okula çağrılan K.K, odasına gittiği okul müdürüyle tartıştı ve odanın kapısını tekmeledi.

Türk Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Metin Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Müdürün herhangi fiziksel şiddete maruz kalmadığını ifade eden Ercan, şöyle konuştu:

"Veli sınıf değişikliği talebinde bulunmuş, okul müdürü de bunun olamayacağını söylemiş. Önceki gün velinin çocuğu okul bahçesinde oynarken düşmüş ve çenesi hafif şekilde yaralanmış. Okul idaresi görevini yapıp aileye haber vermiş. Veli çocuğunun çenesini öyle görünce ve okul müdürü de sınıf değişikliğini yapmayınca bağırmış. Okul müdürünün kapısına tekme atmış, kapı kırılmış. Okul müdürü veli hakkında suç duyurusunda bulundu. Okul müdürümüzün kapısının kırılarak açılması kabul edilebilecek bir olay değil."

Bu arada, okula gelen velinin kapıyı tekmelemesi ve müdürle tartıştıktan sonra okuldan ayrılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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