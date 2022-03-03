VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor - Son Dakika
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VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

03.03.2022 10:18

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller Yardım malzemeleri Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının...

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller

Yardım malzemeleri

Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler

Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar

Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Slovakyalıların evlerine sığınıyor. Slovakya vatandaşı olan Laszlo Kijak, Ptruska semtindeki evinin kapılarını Ukraynalı bir aileye açtı.

VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor
VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor
VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor

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Slovakya, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor - Son Dakika
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