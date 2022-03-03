VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından siviller Slovakya'ya geliyor - Son Dakika

Slovakya sınırını geçen Ukraynalı siviller
Yardım malzemeleri
Slovakya vatandaşı Kijak'ın evine sığınmış Ukraynalı aileler
Ukraynalı aileden ve çocuklarından detaylar
Ukraynalı siviller için kurulmuş çadırlar ve yardım malzemeleri VELKE SLEMENCE - Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkeden ayrıldıktan sonra Slovakya'ya gelen bazı aileler, Slovakyalıların evlerine sığınıyor. Slovakya vatandaşı olan Laszlo Kijak, Ptruska semtindeki evinin kapılarını Ukraynalı bir aileye açtı.
Kaynak: AA
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