Veloturk Gran Fondo Çeşme için geri sayım

2-3 Kasım tarihlerinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları için geri sayım başladı.



Veloturk Gran Fondo Çeşme bisiklet yarışları için, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinden yüzlerce bisiklet meraklısı, internet üzerinden kayıt işlemlerini yaptırabiliyor. Kayıtlar 28 Ekim tarihinde son bulacağı ifade edilirken, yarışlarla ilgili ayrıntılar belli oldu. 47 kilometre kısa parkur ve 100 kilometre uzun parkur kayıtları bin kişi olarak belirlendi.



3 Kasım Pazar günü saat 09.00'da başlayacak olan yarışın 47 kilometrelik Veloturk Gran Fondo Çeşme Toyota Hybrid Kısa Parkuru, Çeşme Turizm Büro Müdürlüğü önünden başlayarak; Çiftlik Mahallesi, Ovacık Mahallesi'nden Alaçatı'ya bağlanan yol, Alaçatı Çamlık Yol, Ilıca-Çeşme yolu, Çeşme çevre yolu güzergahı izlenip startın verildiği noktada sona erecek.



Aynı gün saat 08.00'de başlayacak olan yarışın 100 kilometrelik Veloturk Gran Fondo Çeşme Lapierre Uzun Parkuru da, Çeşme Turizm Bürosu önünden başlayarak; Çiftlik Mahallesi, Ovacık Mahallesi'nden Alaçatı'ya bağlanan yol, Çamlık Yol, eski İzmir yolu, Nohutalan, Uzunkuyu, Birgi, Ildır, Germiyan Yalısı, Ilıca, Çeşme Çevre Yolu güzergahı izlenerek, startın verildiği noktada sona erecek.



Çeşitli ülkelerden bisikletçilerin de ilgi gösterdiği yarışlara şu ana kadar uzun parkur için 304 bisikletçi, kısa parkur için ise 442 bisikletçi kayıt yaptırdı. Kısa parkur için 190, uzun parkur için ise 240 lira kayıt ücreti yatırılırken, toplanan katılım bedelinin tamamı Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine aktarılacağı belirtildi. - İZMİR