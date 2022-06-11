Vendik değil, Aydın - Son Dakika
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Vendik değil, Aydın

11.06.2022 16:00
Vendik değil, Aydın

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı.

Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı. Bir çok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Sel baskınları nedeniyle bölgede tüm ekipler teyakkuz halinde bulunurken, Aydın ve çevresinde yağışların pazartesi sününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vendik değil, Aydın - Son Dakika

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