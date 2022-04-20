Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1) - Son Dakika
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Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)

20.04.2022 14:52

Bakan Ersoy'un gelişi ve karşılanması Bakan Ersoy'un bienali gezmesi Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı İtalya'nın Venedik kentinde her iki yılda bir yapılan dünyaca ünlü Venedik Bienali kapsamındaki Uluslararası Sanat Sergisi'nin 59'uncusunun ön açılışı...

Bakan Ersoy'un gelişi ve karşılanması

Bakan Ersoy'un bienali gezmesi Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı

İtalya'nın Venedik kentinde her iki yılda bir yapılan dünyaca ünlü Venedik Bienali kapsamındaki Uluslararası Sanat Sergisi'nin 59'uncusunun ön açılışı bugün yapıldı. Ön açılışa ilk gün büyük ilgi gösterildiği gözlendi.

Bienalde Türkiye Pavyonu'nun açılışını yapacak olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da bienalde diğer ülke pavyonlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)
Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)
Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)
Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)
Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1)

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Venedik, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'nin ön açılışı yapıldı (1) - Son Dakika
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