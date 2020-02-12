Venedik festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı - Son Dakika

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Venedik festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı
6 saat önce
Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldıİtalya (DHA) ? İtalya'nın en önemli festivallerinden biri sayılan Venedik Festivali 8 Şubat'ta başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:42 Kaynak: DHA
Venedik Festivali'nde kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı
İtalya (DHA) ? İtalya'nın en önemli festivallerinden biri sayılan Venedik Festivali 8 Şubat'ta başladı. 25 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde bir kadın akrobatın gösterisi büyük beğeni aldı.
Festival nedeniyle Venedik Kenti renkli görüntülere sahne oluyor. Dünyaca ünlü maskeler takılarak ve kıyafetler giyilerek kutlanan Venedik Festivali'nde bir kadın akrobatın onlarca uçan balona bir iple bağlanarak havada yaptığı gösteri beğeni topladı.
11'inci yüzyıldan beri kutlanan festivalde aynı gösteriyi akşam saatlerinde ışıkla aydınlatılmış balonlarla tekrarlandı.
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