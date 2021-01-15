Venedik Film Festivali'nde bu yıl jüri başkanlığını Bong Joon-ho yapacak - Son Dakika

İtalya'da bu yıl 78'incisi düzenlenecek Venedik Film Festivali'nde büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini belirleyecek uluslararası jürinin başkanlığını Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho üstlenecek.

Dünyanın en eski film festivalini düzenleyen Venedik Bienali'nden yapılan açıklamada, bu yıl 1-11 Eylül arasında gerçekleştirilecek festivalde jüri başkanlığı için Güney Koreli yönetmen Bong Joon-Ho'nun seçildiği belirtildi.

Festivalde kendisine teklif edilen jüri başkanlığını kabul eden Bong Joon-Ho da bir açıklama yaparak, "Uluslararası Venedik Film Festivali, uzun ve farklı bir tarihe sahip. Bu güzel sinematografik geleneğin bir parçası olmaktan onur duydum. Jüri başkanı olarak ve hepsinden önemlisi bir sinemasever olarak festival tarafından seçilen tüm harika filmlere hayran olmaya ve onları alkışlamaya hazırım. Umutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Bong Joon Ho, 92. Oscar Ödüllerine damgasını vurarak, "En iyi film", "En iyi yönetmen", "En iyi uluslararası film" ve "En iyi senaryo" dallarında Oscar kazanan "Parazit" filminin yönetmeni olarak dikkati çekmişti.