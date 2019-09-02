Son Dakika Haberleri: Venedik Film Festivali'nde Hodorkovski belgeseli: Putin Rusya'sı bir mafya devlet
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Venedik Film Festivali'nde Hodorkovski belgeseli: Putin Rusya'sı bir mafya devlet

5 saat önce

Bir zamanlar Rusya'nın en zengini iken şimdilerde İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski, kendi hayatını konu alan belgesel film, "Citizen K"nin Vladimir Putin Rusya'sının nasıl bir 'mafya devlet' olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi

Venedik Film Festivali'nde Hodorkovski belgeseli: Putin Rusya'sı bir mafya devlet, System.String[]

Bir zamanlar Rusya'nın en zenginiyken şimdilerde İngiltere'de sürgün hayatı yaşayan muhalif iş insanı Mihail Hodorkovski, kendi hayatını konu alan belgesel film, "Citizen K"nin Vladimir Putin Rusyası'nın nasıl bir 'mafya devlet' olduğunu göstermesi açısından önemli olduğunu söyledi.


Yönetmenliğini Amerikalı Oscar Ödüllü Alex Gibney'in üstlendiği belgesel film Citizen K'nin dünya prömiyeri, haftasonu başlayan ve bu yıl 76'ıncısı düzenlenen Venedik Film Festivali'nde yapıldı.

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Vladimir Putin, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:08 
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