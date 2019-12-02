Venedik Film Festivali'nde Latin rüzgarı esti

İtalya'da bu sene 76'ıncısı düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali 28 Ağustos'ta yönetmenliğini Japon sinemacı Hirokazu Kore-eda'nın üstlendiği The Truth (Gerçek) adlı filmle kapılarını sinema severlere açtı.



Birçok iddialı yapımın yer aldığı festivalde gösterilen filmler arasında İtalyan yönetmen ve senaristler Stafano Sollima ve Roberto Saviano imzalı 8 bölümden oluşan ZeroZeroZero adlı dizi en çok dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı.