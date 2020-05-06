Venedik'i andıran köyde evlerin altından su akıyor - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan Ağaçköy köyünde yaşayanlar, ihtiyaçlarını evlerin altından akan sulardan karşılıyor.

'1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan, Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Ağaçköy köyünde, evlerin altından akan sular görenleri şaşkına çeviriyor. 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan 350 nüfuslu köy, adeta Venedik'i andırıyor. Köy kahvesinin altından, evlerin mutfak, tuvalet ve odalarının altından akan suyla köylüler her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çandır deresi olarak bilinen derenin üzerinden geçecek şekilde tasarlanan köy evleri kuşaktan kuşağa geçerek özelliğini koruyor.

Evinin altından akan suyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Neriman Çalık (76), "Ben bu köye gelin geldim. İlk önce evin içinden geçen dereyi görünce korktum. Şimdi ise bu dere suyundan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Mutfağımın altından geçen dere suyuyla çamaşır ve bulaşıklarımı yıkıyorum. Her türlü işimi bu dere suyu ile görüyorum. Fakat evimin altından geçen dere nedeniyle kışın çok soğuk, yazın ise serin oluyor" dedi.

Serpil Bacak (50) ise, evlerin altından akan bahçelerde sebze ve meyve yetiştirdiklerini, çamaşır ve bulaşıklarını da yıkadıklarını belirtti.