Venedik'i yine sel vurdu: Sel suları 1 metreyi geçti - Son Dakika

Venedik'i yine sel vurdu: Sel suları 1 metreyi geçti
08.12.2020 22:43
İtalya'nın ünlü turistik kentlerinden Venedik'i yine sel vurdu.
İtalya'nın ünlü turistik kentlerinden Venedik'i yine sel vurdu. Yetkililer, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı.
İtalya'nın tarihi kentlerinden Venedik'te sağanak yağış sonucu sel meydana geldi. Venedik yetkilileri, sel sularının 1 metreyi geçtiğini açıkladı. Kent geçen yıl da sular altında kalmıştı. Kent sakinlerinden biri, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Beklemediğimiz için durum gerçekten kötü" dedi.
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