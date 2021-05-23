Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor - Son Dakika

Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor

23.05.2021 11:04

İtalya'nın kanallarıyla bilinen Venedik kentinin simgesi gondolları süren gondolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin zayıflamasını ve bir an önce işlerinin eski yoğun günlerine dönmesini bekliyor.

İtalya'nın kanallarıyla bilinen Venedik kentinin simgesi gondolları süren gondolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin zayıflamasını ve bir an önce işlerinin eski yoğun günlerine dönmesini bekliyor.

Bu yıl kuruluşunun 1600. yılını kutlayan Venedik kenti, özellikle Kasım 2019'da yaşanan sel felaketi ve hemen ardından Kovid-19 salgınının patlak vermesiyle büyük darbe alan turizm sektörünün yaz sezonunda hareketlenmesini umuyor.

Salgın sebebiyle uluslararası seyahatler durma noktasına gelirken, sınırların turistlere kapanması, doğal olarak tarihi kentle bütünleşen gondolcuları da etkiledi.

Turizm sezonunun başlamasına rağmen salgın ve tedbirler sebebiyle antik kentin sokakları, meydanları ve kanallarının halen boş olduğu gözlendi. Kovid-19'a yönelik tedbirler sayesinde vaka sayısının düşmesi ve aşılama kampanyasının yaygınlaşmasının ardından kent yeniden turistleri ağırlamaya hazır görünüyor.

Yeni sezondan umutlu olan gondolcular, geçirdikleri bu zor dönemi, yeni sezondan beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Babadan oğula geçen gondolculukta 25 yılı deviren Gianni Dei Rossi, bir dönem kentte yaşayan aristokrat ailelerin ulaşım aracı olan, şimdilerde ise kente gelen turistler için yapılması gerekenler listesinde başı çeken gondol turlarının eski günlerini aradığını söyledi.

2019'un son aylarında kentte suların olağanüstü şekilde yükseldiğini ve hemen ardından Kovid-19 salgınının başladığını anımsatan Rossi, "Yaklaşık 2 yıldır doğru düzgün çalışamıyoruz. Geçen yılki karnavaldan sonra salgın sebebiyle her şey kapandı. Geçen yıl çalışamadık, sadece geçen yaz 2 ay boyunca iş yapabildik: ağustos ve eylülde. Daha sonra tekrar duruldu işler. Şimdi de kimsenin olmamasından belli. Suların yükseldiği günde biz gondolcular zarar gördük. Ama zarar daha çok dükkanlar, oteller, restoranlar ve tüm bu aktiviteler için oldu. Onlar her şeylerini kaybetti. Bir kısmı bir daha açamadı. Venedik yaklaşık 2 yıldır gerçekten acı çekiyor." ifadelerini kullandı.

Rossi, işlerinin Kovid-19 salgınından ciddi şekilde etkilendiğine dikkati çekerek "Yüzde 95 iş kaybı yaşadık. İşin büyük kısmı Venedik'e hafta sonu gezmesi için gelen ailelerden, gruplardan, organize edilen turlardan, Çinlilerden, Japonlardan, Korelilerden, Güney Amerikalılardan, Türklerden oluşuyordu. Bir anda hiç kimseyi burada göremez olduk. Neredeyse sıfırladık diyebilirim." dedi.

Sezonun iyi geçmesi umudunu yineleyen Rossi, "Normalde haziran ayı burada yoğun sezon olmalı ama her yer boş. Halen kapalı olan oteller var. Geçen yıl, yanılmıyorsam 30 Mayıs'ta açtık. Haziranda çalışmaya geldik ama bir şey yapamadık. Temmuzda ve ağustosta biraz iş yaptık ki onlar da bu yakınlardan gelenlerdi. Okulların açılmasıyla işlerimiz azaldı." diye konuştu.

Venedik kentinin simge yapılarından turistlerin uğrak noktası Rialto Köprüsü'nü işaret eden Gianni de Rossi, "Normal bir zamanda burası vapur taksilerin, gondolların, vapur trafiğinin olduğu son derece kaotik bir yerdir. Ancak şu anda gördüğünüz üzere etrafta kimseler yok. Normalde çok fazla trafik olur ama şu an durmuş vaziyette. Umuyoruz iyi ki gider. Ama göstergeler iyi değil. Mayıs ortasındayız sezon başlangıcını genellikle bu dönem burada görebilirdiniz çoktan ama şu an burada bir şey görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer gondolcu Alessandro Zuffi de "Yeniden başlamayı ümit ediyoruz, diğer tüm sanat şehirleri gibi. Durmuş vaziyetteyiz ama yeniden hareketleneceğimizi düşünüyorum çünkü Venedik dünyada eşsiz bir şehir. Herkes Venedik'i ziyaret etmek istiyor." dedi.

İşlerinin eski günlerdeki gibi olmadığını ama geleceğe dair iyimserliklerini koruduklarını dile getiren Zuffi, şunları söyledi:

"Güvenli ve iyi şekilde başlamasını umuyoruz. Bugünlerde pek müşteri yok. Cumartesi ve pazar günleri haricinde pek müşteri olmuyor. Yabancı çok çok az müşterimiz oluyor, genelde Venedik ve çevresinden gelenler var."

Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor
Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor
Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor
Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor

Venedik, İtalya, Kasım, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Gören dönüp bir daha baktı! 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Yasemin Allen'ın bikinili yatak pozunda, telefon detayı dikkatlerden kaçmadı Soylu'nun Soylu'nun "Karısının iç çamaşırına saklanan edepsiz" sözlerine Peker'den yanıt geldi Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Ayrı dünyaların insanlarıyız" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Doğrudur, öyle bir dünyada işimiz yok Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti Sedat Peker, YouTube hesabında yayınladığı videolarda mekan değişikliğine gitti

Son Dakika Haberleri
12:33 75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti, gören dönüp tekrar baktı
12:25 İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular
12:23 Daum, Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın'ı kıyasladı: Emre'nin pro lisansı yok, yorum yapmam
12:19 Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler
12:10 Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunuluyor! 700 bini aşkın kamu işçisi gözünü zam pazarlığına dikti
11:55 Atletico Madrid'in şampiyonluk kutlamalarında 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
11:53 Kayıp ilanı verdiği karısını öldürüp, halıya sarıp kepçeyle gömmüş
11:50 Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı
11:32 Verdiği vaazda Ali Koç'u hedef almıştı! Diyanet, müftü Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı
11:31 Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu
İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular İran'ın bu adımı İsrail'i kızdıracak! 13 bomba taşıyabilen yeni SİHA'nın adını Gazze koydular         
12:25
Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler Bu kadarı 'Yok artık' dedirtti! Gözlerinin önünde dayak yiyen kadını film izler gibi izlediler         
12:20
Metrobüste Metrobüste "bacak bacak üstüne attın" tartışması! O anlar cep telefonuyla kaydedildi         
11:58
Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı Peker'in anlattıkları sosyal medyada gündem oldu! Bu kez Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan'ı hedef aldı         
11:51
Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu Koronanın kabusa döndüğü Hindistan'da yeni hastalık! Doktorlar binlerce hastanın gözlerini oydu         
11:31
Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü Askere gitmeye hazırlanan genç, çıkan kavgada kılıçla öldürüldü         
10:48
Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi Bulundukları yerde uygulanacak! Tarım işçilerine aşı müjdesi         
09:28
Sedat Peker yeni videoda, Sedat Peker yeni videoda, "Darbe için zemin hazırlıyor" iddialarına cevap verdi: Sokağa inin dersem bilin ki kızımın başına silah dayamışlardır         
09:14
Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu Rol aldığı dizi final yapan Hazar Ergüçlü tatile koştu! İlk işi bikinili fotoğraf paylaşmak oldu         
00:17
Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu Burak Yılmaz'ın veliahtından akılalmaz gol! 18'lik Enis, orta sahanın gerisinden attığı şutla hedefi 12'den vurdu         
23:38
Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti Müftünün vaazda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef alması sosyal medyada tepki çekti         
22:43
Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler Köpeğe tecavüz iddiası! Bitkin halinden şüphelendiler         
21:12
Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti Mahkeme TOKİ'nin yaptığı projeyi iptal etti, devletin milyonlarca lirası çöpe gitti         
16:38
Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı Kanseri 3 kez yenip hayata tutundu! Yeşilçam'ın güzeli Bahar Öztan son halini sevenleriyle paylaştı         
16:17
Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada Kurt köpeği ile eve girmeye çalışan 2 metrelik yılanın ölümüne kavgası kamerada         
10:49
Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu Bir zamanların ünlü assolisti, cami bahçesinde alkolden bilincini kaybetmiş halde bulundu         
10:30
Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Şarkıcı Ece Seçkin, Instagram'dan peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2021 12:36:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Venedik'in simgesi eski günlerini arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement