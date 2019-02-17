Venedik Karnavalı Bu Yıl Ziyaretçilerini Ay'a 'Çıkarıyor'
1 saat önce
İtalya'nın Venedik kentinde karnaval sezonu binlerce insanın katılımıyla cumartesi günü başladı.
İtalya
'nın Venedik
kentinde karnaval sezonu binlerce insanın katılımıyla cumartesi günü başladı. Şehrin en ünlü kanallarından bir olan Cannaregio üzerinde yapılan geleneksel geçit töreni izleyenleri büyüledi
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:13
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