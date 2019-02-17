Son Dakika Haberleri: Venedik Karnavalı Bu Yıl Ziyaretçilerini Ay'a 'Çıkarıyor'

Venedik Karnavalı Bu Yıl Ziyaretçilerini Ay'a 'Çıkarıyor'

1 saat önce

İtalya'nın Venedik kentinde karnaval sezonu binlerce insanın katılımıyla cumartesi günü başladı.

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İtalya'nın Venedik kentinde karnaval sezonu binlerce insanın katılımıyla cumartesi günü başladı. Şehrin en ünlü kanallarından bir olan Cannaregio üzerinde yapılan geleneksel geçit töreni izleyenleri büyüledi
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:13 

Dünya
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