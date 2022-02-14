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Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı - Son Dakika

Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

14.02.2022 20:15

- Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı İtalya'da başlayan Venedik Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.

- Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

VENEDİK - İtalya'da başlayan Venedik Karnavalı renkli görüntülere sahne oldu.

İtalya'nın Venedik kentinde geleneksel hale gelen Venedik Karnavalı bu yıl 12 Şubat-1 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor. Karnavalın bu yılki teması ise, "Geleceği Hatırla" olarak belirlendi. Renkli görüntülerle başlayan ve çeşitli etkinliklere sahne olan karnaval bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında hibrit olarak yapılıyor. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnara salgın nedeniyle kısıtlı etkinliklerin yer aldığı karnaval ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karnaval ile özellikle çocuklara bir umut mesajı göndermeyi çok istedik. Karnaval kapsamında etkinlikler ve yarışmalara ek olarak, şehrin farklı bölgelerinde de birçok gösteri olacak" dedi. Venedik La Fenice Tiyatrosunun set yapımcısı Massimo Checchetto'nun sanat yönetmenliğinde sürecek olan karnavalda düzenlenecek olan etkinlikler, hem sokak gösterileri hem de sosyal medyada canlı yayınlanacak performanslardan oluşacak. Programda konserler, müzik performansları, çocuklar için kuklacılık, akrobasi ve palyaçoluk gösterileri de yer alıyor. Bu etkinlikler, 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında "fat week (şişman hafta)" olarak adlandırılan zaman diliminde gerçekleşecek.

Bazı etkinlikler Covid-19 nedeniyle iptal edildi

Salgın kapsamında gerçekleşen karnavalın en geleneksel etkinliklerinden bazıları tedbirler nedeniyle iptal edildi. Her yıl Pazar sabahı Büyük Kanal'da gerçekleşen su geçit töreni bu yıl yapılmayacak. Meleğin, Kartalın ve Aslan'ın uçuşu gösterileri de salgın kapsamında iptal edilen etkinlikler arasında yer aldı.

Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı
Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı
Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı

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Koronavirüs, Venedik, İtalya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Venedik Karnavalı büyüleyici görüntülerle başladı - Son Dakika


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