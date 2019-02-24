Venedik Karnavalı 'Türk'ün Uçuşu' ile Başladı: İlk Defa Bir Değil İki Melek Uçtu

Venedik Karnavalı tarihinde bir ilk yaşandı.

">

Venedik Karnavalı tarihinde bir ilk yaşandı. Karnaval'ın resmi açılışını temsil eden ve 16.Yüzyıl'da bir Türk akrobatın gösterisi nedeniyle "Türk'ün uçuşu" olarak adlandırılan ama daha sonra meleğe çevrilen gösteri için etkinliğin merkezi San Marco meydanında bir değil iki melek uçtu

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Baraj Suyu Çekilince Eski Yerleşim Yeri Ortaya Çıktı

Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı

Murat Bardakçı: 8 Selçuklu Hükümdarının Kemiklerini Köpeklere Kaptırdık!