Venedik Karnavalı 'Türk'ün Uçuşu' ile Başladı: İlk Defa Bir Değil İki Melek Uçtu
11 dakika önce
Venedik Karnavalı tarihinde bir ilk yaşandı.
Venedik Karnavalı tarihinde bir ilk yaşandı. Karnaval'ın resmi açılışını temsil eden ve 16.Yüzyıl'da bir Türk akrobatın gösterisi nedeniyle "Türk'ün uçuşu" olarak adlandırılan ama daha sonra meleğe çevrilen gösteri için etkinliğin merkezi San Marco meydanında bir değil iki melek uçtu
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:58
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