Venedik Komisyonu'ndan Polonya'ya kötü haber - Son Dakika
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Venedik Komisyonu'ndan Polonya'ya kötü haber

6 saat önce

Avrupa Konseyi'nin danışma organı olan Venedik Komisyonu Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm tarafından kabul edilen hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını düzenleyen yasa tasarısının bağımsız yargı sisteminin zayıflayacağını ifade ederek olumsuz görüş bildirdi.

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Avrupa Konseyi'nin danışma organı olan Venedik Komisyonu Polonya Parlamentosu'nun alt kanadı Sejm tarafından kabul edilen hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını düzenleyen yasa tasarısının bağımsız yargı sisteminin zayıflayacağını ifade ederek olumsuz görüş bildirdi.


İktidar partisi PiS'in yargı alanında yapmaya çalıştığı değişiklikler dolayısıyla son dönemde sık sık AB kurumlarıyla karşı karşıya gelen Polonya'ya bir kötü haber de Venedik Komisyonu'ndan geldi. Avrupa Konseyi'nin danışma organı olan Venedik Komisyonu, Polonya Parlamentosu'nda görüşülmekte olan hakim ve savcıları ilgilendiren yasa tasarısı hakkında olumsuz görüş bildirdi. Geçtiğimiz Aralık ayı sonunda parlamentonun alt kanadı Sejm'de kabul edilen hakim ve savcılara ilişkin disiplin soruşturmasını düzenleyen tasarıyı acil olarak gündemine alan Komisyon, söz konusu değişikliğin Polonya yargı sistemini zayıflatacağını açıkladı.


"Polonya adalet sisteminin bağımsızlığı zayıflayabilir"


Venedik Komisyonu, söz konusu yasa tasarısından vazgeçilmesine karar vererek, "Sejm tarafından kabul edilen değişikliğin bazı maddeleri Polonya adalet sisteminin bağımsızlığını zayıflatabilir" görüşünü bildirdi. Tasarının hakim ve savcıların ifade ve örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayacağına da dikkat çeken Komisyon, yargı sisteminde reform yapmak isteyen Polonya hükümetini anladıklarını, ancak bir süredir AB kurumlarıyla yaşanmakta olan krizin daha da derinleşmemesi için hükümete başka bir çözüm yolu bulması gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.


Öte yandan Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, geçtiğimiz Aralık ayında hakim ve savcıların göreve başlamadan önce hangi siyasi partiye mensup oldukları, hali hazırda hangi derneklere üye oldukları, yazı yazdıkları internet siteleri hakkında Adalet Bakanlığını bilgilendirme zorunluluğu, yüksek yargı başkanının seçilme prosedürü gibi pek çok yeniliği de beraberinde getiren yasa tasarısını kabul etmişti. Az bir farkla muhalefetin çoğunluğunun elinde bulunduğu parlamentonun üst kanadı Senato'da görüşülmeyi bekleyen tasarı için Senato Başkanı Tomasz Grodzki Venedik Komisyonu'ndan görüş istemiş, Komisyon ise konuyu acil olarak gündemine almıştı. Ancak Venedik Komisyonunun görüşleri bağlayıcı nitelik taşımıyor. - VARŞOVA

Venedik, Polonya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:37 Kaynak: İHA
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