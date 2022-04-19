Venedik, rezervasyonla turist kabul etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Venedik, rezervasyonla turist kabul etmeye hazırlanıyor

19.04.2022 23:46
Venedik, rezervasyonla turist kabul etmeye hazırlanıyor

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik, bu yaz itibarıyla turistleri rezervasyonla kabul etmeye hazırlanıyor.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi kenti Venedik, bu yaz itibarıyla turistleri rezervasyonla kabul etmeye hazırlanıyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Corriere del Veneto gazetesine verdiği demeçte, Hristiyan aleminin kutladığı Paskalya Yortusu sırasındaki tatil döneminde tarihi kente çok sayıda turistin geldiğine işaret etti.

Yaz aylarından itibaren kentlerine gelecek turistlerin rezervasyon yaptırarak kabul edilmesinin deneneceğini belirten Brugnaro, gelecek yıldan itibaren ziyaretçilerin, giriş ücreti ödemek zorunda olacağını da bildirdi.

Brugnaro, kentteki yoğunluğu önlemek ve dengeli bir turizm için bunun doğru yol olduğunu vurguladı.

2023'ten itibaren başlayacak

Venedik Belediyesi Turizmden Sorumlu Belediye Meclis Üyesi Simone Venturini, AGI ajansına yaptığı açıklamada, kente gelişlerde rezervasyon yaptırma zorunluluğunun 2023'ten itibaren başlayacağını, bu yaz ise bunun denemesinin yapılacağını ifade etti.

Venturini, elde edilecek verilerle söz konusu uygulamaya gerekli eklemelerin ve ayarların yapılacağını belirterek, bunun turist akınını idare etmede tek yol olduğunu dile getirdi.

İtalyan basınına göre, Paskalya tatilinde kente, geçen pazar günübirlik yaklaşık 140 bin, pazartesi 100 bin kişi geldi.

Venedik'te daha önce Belediye Meclisi, Ekim 2019'da, 2020 yazından itibaren kente gelişlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alınmasına karar vermişti. Söz konusu karar, Şubat 2020'de ülkede Kovid-19 salgınının başlaması sebebiyle uygulanamamıştı.

Salgın nedeniyle uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 2020'den bu yıla kadar Venedik'i alışkın olduğu turist yoğunluğundan mahrum bırakmıştı.

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Paskalya, Venedik, İtalya, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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