Son Dakika Haberleri: Venedik sular altında kaldı: 2 ölü
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Venedik sular altında kaldı: 2 ölü

7 saat önce

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, su kanallarıyla ünlü Venedik kentinin sular altında kalmasına neden oldu.

Venedik sular altında kaldı: 2 ölü, System.String[]

İtalya'nın kuzeyini etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, su kanallarıyla ünlü Venedik kentinin sular altında kalmasına neden oldu. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, su baskınlarını "Felaket" olarak değerlendirirken, 2 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

İtalya'nın kuzeydoğusunda, su kanallarıyla ünlü Venedik, aşırı yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Yerel medya, çok sayıda tarihi bölgenin, evlerin ve otellerin sular altında kaldığını, 2 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. 78 yaşındaki bir adamın, evinin sular altında kalmasıyla prizden elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtilirken, diğer kişinin ölüm nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

'BU BİR FELAKET'

Suyun 145 santimetre yükseldiği, telefon hatlarının sular altında kaldığı ve birçok bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı belirtildi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, yaşanan afeti, "Bu bir felaket" sözleriyle değerlendirdi.

Görüntü Dökümü

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-Venedik'ten görüntüler

-Sel altında kalan bölgelerden görüntüler

-Venedik polisinin paylaştığı görüntüler

-Detaylar


Venedik, İtalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:05 Kaynak: DHA
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