Venedik'te 2023'ten itibaren günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak - Son Dakika
Üye Girişi

Venedik'te 2023'ten itibaren günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak

02.07.2022 16:14
Venedik'te 2023'ten itibaren günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentine gelmek isteyen günübirlikçi turistler, gelecek yıldan itibaren şehri giriş ücreti ödeyerek ziyaret edebilecek.

İtalya'nın kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentine gelmek isteyen günübirlikçi turistler, gelecek yıldan itibaren şehri giriş ücreti ödeyerek ziyaret edebilecek.

Venedik Belediye Meclisi, aldığı kararla 16 Ocak 2023 itibarıyla kenti günübirlik ziyaret edecek turistlerden şehirdeki yoğunluk durumuna göre 3 ile 10 avro arasında değişen giriş ücreti alınmasını kararlaştırdı.

Ocak ayında yürürlüğe girecek uygulamada, günübirlikçi turistler, çok kanallı bir platform üzerinden giriş ücretini ödeyerek "QR Kodu" alabilecek. Giriş ücreti, kentteki yoğunluğa göre ve rezervasyonun ne kadar erken yapıldığına göre değişecek. Kentteki yoğunluk eşikleri ise henüz belirlenmiş değil.

Gece konaklayan turistler, 6 yaşından küçük çocuklar, tatil evi tutanlar (B&B), yerel halka misafir olarak gelenler, öğrenciler başta olmak üzere bazı kategorideki ziyaretçilerin uygulamadan muaf tutulacağı belirtildi.

Kentin giriş noktası olan yerlerde fiziki bariyer ya da turnike konulmasının planlanmadığı ancak oluşturulacak müfettiş gruplarının kentte "QR kodu" kontrolü yapacağı kaydedildi.

Venedik Belediye Meclisi'nin turizmden sorumlu meclis üyesi Simone Venturini, bunun kentlerine günübirlik gelen turistlerin oluşturduğu yoğunluğu kontrol etmeye dönük bir uygulama olduğunu, şehrin turistlere kapatılması anlamına gelmediğini belirtti.

Venedik'te daha önce Belediye Meclisi, Ekim 2019'da, 2020 yazından itibaren kente gelişlerde ziyaretçilerden giriş ücreti alınmasına karar vermişti. Söz konusu karar, Şubat 2020'de ülkede Kovid-19 salgınının başlaması sebebiyle uygulanamamıştı.

Salgın nedeniyle uygulanan sıkı karantina tedbirleri, 2020'den bu yıla kadar Venedik'i alışkın olduğu turist yoğunluğundan mahrum bırakmıştı.

Venedik'te dini ve resmi bayram tatillerinin yanı sıra Venedik Karnavalı, Venedik Bienali gibi uluslararası etkinliklerin düzenlendiği dönemde kentteki turist yoğunluğu hızlı şekilde yükseliyor. Salgından sonra sadece bu yılki Paskalya Yortusu sırasında kente iki günde 240 bin kadar turist geldiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı Avrupa 3.'sü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı Avrupa 3.'sü Sarıçiçek memleketinde törenle karşılandı
Kaynak: AA

Venedik, turist, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venedik'te 2023'ten itibaren günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Venedik'te 2023'ten itibaren günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement