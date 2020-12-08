Venedik'te bariyerler çalıştırılmadı, sular yükseldi - Son Dakika

Venedik'te bariyerler çalıştırılmadı, sular yükseldi

08.12.2020 23:29
Venedik'te bariyerler çalıştırılmadı, sular yükseldi, System.String[]

İtalya'nın Venedik kentinin sular altında kalmasını engellemek için geliştirilen elektromekanik bariyerler çalıştırılmayınca, olumsuz hava koşulların etkisiyle su seviyesi beklenenin üstünde yükseldi.

İtalya'nın Venedik kentinin sular altında kalmasını engellemek için geliştirilen elektromekanik bariyerler çalıştırılmayınca, olumsuz hava koşulların etkisiyle su seviyesi beklenenin üstünde yükseldi.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ülkede yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları bugün kanallarıyla ünlü tarihi Venedik kentini de etkiledi.

Meteorolojik tahminler doğrultusunda olumsuz hava koşullarının etkisiyle kentte bugün suyun 125 santimetre yükseleceği tahmini yapılarak, suların yükselmesini önlemek için bu sene kullanılmaya başlanan İtalyanca "Modello di Supporto Elettromeccanico" kısa adı "MOSE" olan elektromekanik bariyerler çalıştırılmadı.

Uzmanların tahminlerinin aksine su seviyesinin öngörülenden 13 santimetre daha fazla yükselerek gün içinde 138 santimetrelik seviyeyi bulması ve bariyerlerin de çalışmamasıyla Venedik'te kentin alçak noktaları yine sular altında kaldı.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, MOSE sisteminin halen test çalışmalarının sürdüğünü dile getirirken, "Bugün maksimum 125 santimetre yükseleceğini öngörüyorduk ama rüzgarın da etkisiyle deniz suyu daha çok yükseldi. Erken uyarı sistemindeki alarm verilecek su yüksekliği düzeyini aşağıya çekmek gerekiyor." dedi.

Yetkililer de MOSE'nin çalışması için gerekli uyarının 48 saat önceden verildiğine dikkati çekerek, sistemi bugün devreye almak için geç kalındığını belirtti.

Bu arada, su seviyesinin akşam saatlerinde inmeye başladığı kaydedildi.

Venedik kenti ve lagününü 3 metrelik gelgitlerin yanı sıra 100 yılda 60 santimetre yükselebilecek sulardan korumak için geliştirilen MOSE projesinin yapımı 17 sene sürmüş ve 5,5 milyar avrodan fazlaya mal olmuştu.

Venedik'te geçen yıl su seviyesi 187 santimetre ile tarihin en yüksek ikinci seviyesine ulaşmış ve kentte hasara yol açmıştı. Kasım 2019'da yaşanan felaketin ardından MOSE projesinin bitirilmesi için çalışmalar hızlandırılmıştı. Söz konusu sistem, ekim ayında önden verilen alarmlar sayesinde daha önce devreye girmiş ve kentte suların yükselmesine izin vermemişti.

Venedik, İtalyan, İtalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Venedik'te bariyerler çalıştırılmadı, sular yükseldi - Son Dakika


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