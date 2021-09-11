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Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf - Son Dakika

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

11.09.2021 17:33
Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf, System.String[]

İLGİ ODAĞIBu yıl festivalin en çok konuşulan konuklarından biri Adriana Lima oldu.

İLGİ ODAĞI

Bu yıl festivalin en çok konuşulan konuklarından biri Adriana Lima oldu. Türk sevgilileri Metin Hara ve Emir Uyar'dan ayrıldıktan sonra ilk kez yeni sevgilisi Andre Lemmer ile birlikte Venedik'te kırmızı halıya çıktı Lima. Özel hayatını gözlerden uzak tutan Lima bu yüzden de festivalin ilgi odağı oldu.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

VENEDİK'TE ÇEKİLEN EN GÜZEL FOTOĞRAF

Model, kıyafet tasarımıyla da dikkat çekti. İlk etkinlikte kırmızı bir elbise giyen Lima, Dune filminin galasına da ten rengi bir elbiseyle katıldı. O gün çekilen bir fotoğrafını da Instagram hesabında "Benim fikrime göre Venedik Film Festivali'nde çekilen en güzel fotoğraf" notuyla paylaştı. Lima bir yana bu yılın kırmızı halısında çok konuşulan kıyafetlere bir göz atalım.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf
HER ZAMAN ŞIK

Penelope Cruz, katıldığı her etkinlikte zarif şıklığıyla göz dolduruyor. Bu durum Venedik'te de bozulmadı. Javier Bardem ile evli olan iki çocuk annesi Cruz, festivalin açılış filmi olan Parallel Mothers'ın bütün etkinliklerinde şıklığıyla tam not aldı.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

AÇILIŞ GECESİ

Cruz, festivalin açılış gecesinde siyah- beyaz bir gece elbisesi tercih etti. Görüntüsünü de şık takılarıyla tamamladı.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

ELBİSE BİR YANA, TAKILAR BİR YANA

Bu yılki festivalin en şık ünlülerinden biri Zendaya oldu. Genç yıldız, başrollerini Timothee Chalamet ile paylaştığı Dune fiminin galasına ten rengi elbisesiyle katıldı. Zendaya, elbisesinin yanı sıra takılarıyla da dikkat çekti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

ANYA PEMBELER İÇİNDE

Rol aldığı Queen's Gambit dizisiyle yıldızı parlayan ve geçen yıl ödüllere boğulan Anya Taylor Joy, Last Night In Soho filminin galasında eski ekol Hollywood şıklığını sergiledi.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ ALDI

Bu yıl festivalin Yaşam Boyu Başarı ödülüne değer görülen Jamie Lee Curtis, iki renkli leopar deseni elbisesiyle kırmızı halıya çıktı.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

EN DİKKAT ÇEKEN KIYAFET

Festivalin iddialı filmlerinden Spencer'da Prenses Diana'yı canlandıran Kristen Stewart, gala gecesi için tercih ettiği pijamayı  andıran kıyafetiyle konuşuldu.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

ONUN TARZI DEĞİŞMİYOR

Charlotte Gaingsbourg, yıllardır giyim tarzını değiştirmiyor. Bu yıl da kırmızı halının en aykırı konuklarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

SADE ŞIKLIK

Ruth Wilson, tepeden tırnağa siyahlara büründüğü kıyafetiyle sade bir şıklığın örneğini sergiledi.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

KIRMIZILAR İÇİNDE

Zoe Saldana, The Hand of God filminin galasına derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle katıldı. O da festivalin en sade ama en şık konuklarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

YALNIZ BAŞINA KATILDI

Fransız oyuncu Vincent Cassel'in model eşi Tina Kunakey, Dune filminin galasına yalnız katıldı. O da bilindik tarzından ödün vermedi.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf
IŞILTILAR İÇİNDE

The Lost Daughter filminin yıldızlarından Dakota Johnson, ışıltılı bir şıklık tercih etti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf
KARDEŞLERİN RENK UYUMU

Aynı galada Maggie ve Jake Gylenhaal kardeşlerin renk uyumu da dikkat çekti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

MODELLİĞİNİ KONUŞTURDU

Model Barbara Palvin açılış gecesinde kırmızı halıda en uzun süre kalan konuklardan biri oldu. Podyumdaki alışkanlıklarını elden bırakmayan Palvin fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

EN ŞIK ÜNLÜLERDEN BİRİ

Deneyimli oyuncu Jessica Chastain de festivalin en şık konuklarından biri olarak hafızalarda yer etti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

KIRMIZILI KATE

Kate Hudson, Mona Lisa And The Blood Moon filminin galasında kırmızı ve yarı şeffaf elbisesiyle dikkat çekti.

Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf

Venedik Film Festivali, Amelia Hamlin, Adriana Lima, Lima, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Venedik'te çekilen en güzel fotoğraf - Son Dakika Magazin


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